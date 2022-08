1231. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Giesing

Am Montag, 22.08.2022, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw, die Werinherstraße in westlicher Fahrtrichtung.

Zur gleichen Zeit wollte eine 7-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit ihrer Mutter mit ihren Fahrrädern die Werinherstraße an einem Fußgängerüberweg mit provisorischer Ampel überqueren. Die Ampel zeigte Grünlicht für die Fußgänger.

Der über 80-Jährige überfuhr das für ihn geltende Rotlicht, erfasste die 7-Jährige mit der Fahrzeugfront des Pkw und verletzte sie dadurch schwer. Die 7-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Mutter blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden am Pkw und am Fahrrad wird auf über Tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Werinherstraße für ca. eine Stunde in westlicher Fahrtrichtung gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1232. Verkehrsunfall mit Motorrad; eine Person schwer verletzt – Unterschleißheim

Am Montag, 22.08.2022, gegen 15:55 Uhr, befuhr eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Kraftrad die Staatsstraße 2053 in Unterschleißheim.

Auf Höhe der Zufahrt zur Ingolstädter Landstraße verlor sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Kraftrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen.

Durch den Unfall wurde die 23-Jährige schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.