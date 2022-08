Am Montagabend meldete die Ehefrau des 66-jährigen Burkhard Pahlke ihren Mann, mit dem sie derzeit Urlaub in Unterfranken macht, bei der Polizei als vermisst. Die Frau war mit Bekannten und ihrem Ehemann, der an Demenz leidet, mit dem Zug unterwegs. Sie verloren sich auf der Strecke zwischen Dettingen und Aschaffenburg aus den Augen. Am Zielbahnhof in Aschaffenburg war der 66-Jährige, der ca. 185cm groß und sehr schlank ist, graue Haare, einen grauen Bart und ein Hörgerät trägt, nicht mehr auffindbar. Die Polizei begann mit umfangreichen Suchmaßnahmen nach dem Mann, der mit einem blau-weiß-kariertem Hemd, einer Jeanshose und dunkelblauen Schuhen bekleidet ist und zudem einen khaki-farbenen Rucksack bei sich trägt. Bislang verlief die Suche allerdings erfolglos. Herr Pahlke kann sich schwer orientieren und benötigt daher dringend Hilfe.



Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2200 bei der Polizei Aschaffenburg oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.