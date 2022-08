ROSENHEIM. Am Montag, 22. August 2022, erlitten ein 39-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau schwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Bereich der Westtangente. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Gegen 13.30 Uhr wurde ein schwerer Unfall auf einer Baustelle im Bereich der Westtangente im Gemeindebereich Rosenheim mitgeteilt.

Laut ersten Erkenntnissen geriet der Ausleger eines Autokrans im Zuge von Bauarbeiten an eine Hochspannungsleitung. In der Folge erlitten zwei Bauarbeiter, ein 39-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau, Stromschläge und wurden schwer verletzt. Beide Verletzten wurden mit Verbrennungen in Krankenhäuser verbracht. Auch ein Rettungshubschrauber dabei war im Einsatz.

Aufgrund des Unfalles war auch der Zugverkehr auf der Bahnstrecke Rosenheim – Grafing beeinträchtigt.

Beamte des Fachkommissariats 1 und der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen noch vor Ort, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft, die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang. Hierzu werden auch entsprechende Sachverständigengutachten eingeholt.