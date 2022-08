NÜRNBERG. (1029) In der Nacht von Montag (22.08.2022) auf Dienstag (23.08.2022) meldeten Zeugen ca. 10 Personen, die sich unberechtigt in einem Biergarten im Nürnberger Osten aufhalten sollen. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an und trafen die Personen bei einem Trinkgelage an.



Nach der Mitteilung des Zeugen begaben sich mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und Nürnberg-Mitte zum Biergarten im Johann-Sörgel-Weg. Als sie dort eintrafen versuchten bereits mehrere Anwesende zu flüchten, konnten jedoch durch die Beamten daran gehindert werden.

Vor Ort stellten die Polzisten diverse Bierflaschen auf den Bänken fest, im Gebüsch fanden sie den dazugehörigen Bierkasten.

Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Täter über das Rollo zur Küche in den Kiosk ein und nahmen sich dort Bier aus dem Kühlschrank. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Der Wert der konsumierten Getränke beläuft sich ebenfalls auf rund 100 Euro.

Im Rahmen der Sachbearbeitung erlitt eine der anwesenden Personen gesundheitliche Probleme, was eine Behandlung im Krankenhaus nach sich zog.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führt die Ermittlungen zum Tathergang und den bislang noch nicht abschließend identifizierten Tatverdächtigen.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl