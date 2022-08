SÜDLICHES OBERBAYERN. Wie berichtet, kam es im Juni 2021 in Rosenheim zur Festnahme von vier Personen nach einem Schockanruf mit Geldabholung. Nun wurden am Landgericht Traunstein die Urteile gesprochen.

Bei allen Mitgliedern der so genannten „Abholergruppe“ handelt es sich um polnische Staatsangehörige im Alter von 24, 24, 53 und 59 Jahren. Die Gruppierung beging von März bis Juni 2021 organisiert und arbeitsteilig 12 Betrugsstraftaten in unterschiedlichen Besetzungen nach dem Muster des sogenannten Schockanrufs.

Über Callcenter in Polen nahmen die „Keiler“ (Anrufer) telefonisch Kontakt zu den Geschädigten auf. Den Opfern wurde vorgetäuscht, dass eine ihnen nahestehende Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich aktuell in Untersuchungshaft befindet. Zur Abwendung einer Freiheitsstrafe bzw. für die Freilassung der Unfallverursacher forderten die Anrufer jeweils einen hohen Geldbetrag im fünf- bis sechsstelligen Bereich als Sicherheitsleistung bzw. Kaution.

Die Täter setzen bei ihrer perfiden Maschen auf den Schockmoment. Sie wollen ihre Opfer in extreme Aufregung versetzen und es dadurch zum unüberlegten Handeln verleiten. Durch diese Begehungsweise gelang es, bei 12 Geschädigten in ganz Bayern verteilt, Bargeld und Schmuck in Höhe von insgesamt 316.000 Euro zu erbeuten.

Am 23. Juni 2021 kam es nach einer erneuten Geldabholung von 20.000 € in Rosenheim zur Festnahme der vier Täter (wir berichteten). Unter Federführung der Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein für grenzüberschreitende Kriminalität nach dem sog. „Traunsteiner Modell“ konnten durch den koordinierten Einsatz von mehreren Polizeidienststellen der Polizeipräsidien Oberbayern Süd und Mittelfranken die Täter unmittelbar bei Tatausführung beobachtet und festgenommen werden. Dabei kam es zur Sicherstellung von hohen Bargeldsummen, Mobiltelefonen und weiteren Beweismitteln. Die Täter wurden mit erlassenen Haftbefehlen in umliegende Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Jetzt fanden am Landgericht Traunstein die Verhandlungen gegen die vier Personen statt. Dabei wurden Haftstrafen in Höhe von 4 Jahren und 9 Monaten, 5 Jahren, 7 Jahren und 6 Monaten, und 10 Jahren und 8 Monaten verhängt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die sehr hohe Haftstrafe von 10 Jahren und 8 Monaten für einen 24-jährigen Angeklagten war insbesondere darauf zurückzuführen, dass er eine gehobene Stellung innerhalb der „Abholergruppe“ eingenommen hatte. Das Gericht war davon überzeugt, dass er als „Teamführer“ für die Organisation und Logistik vor Ort zuständig war.

Diese grenzüberschreitenden Taten werden von der Staatsanwaltschaft Traunstein und der bayerischen Polizei mit Nachdruck verfolgt.

Die hohen Strafen belegen erneut, dass Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte gegen diese perfide Betrugsmasche mit aller Konsequenz vorgehen.