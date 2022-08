JETTINGEN-SCHEPPACH. Der seit dem frühen Sonntagmorgen vermisste 41-jährige Mann ist wieder aufgetaucht.

Wie gestern berichtet, ließen die Umstände, unter denen der 41-Jährige verschwunden war, befürchten, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchmaßnahmen der Polizei, aber auch von Verwandten und Bekannten des Vermissten verliefen zunächst ohne Erfolg. Nun wurde bekannt, dass er sich selbst in einem Klinikum in ärztliche Obhut begeben hatte.

Das PP Schwaben Süd/West bedankt sich bei den Medienvertretern und der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Fahndung. Aus Rücksicht auf den Vermissten und dessen Angehörige bitten wir um Löschung der personenbezogenen Daten und des Lichtbildes aus allen Publikationen“

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).