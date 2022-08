THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am späten Mittwochabend hat die Würzburger Polizei drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, nachdem diese versucht hatten Gartengeräte aus einem Schuppen zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Männer beobachtet und die Polizei verständigt. Die Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Land in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.



Gegen 23.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er verdächtige Personen mit einem Kleintransporter in der Riemenschneiderstraße wahrgenommen hatte. Offensichtlich hatten die Männer den aufmerksamen Zeugen bemerkt und sich in der Folge mit dem Fahrzeug entfernt. Durch die unverzügliche Mitteilung konnten sofort die notwendigen Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden, die letztendlich zur Festnahme der Tatverdächtigen führten. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 36, 42 und 47 Jahren, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.



Der Tatort befindet sich an einem Gerätehäuschen auf einem Gartengrundstück. Die Festgenommenen hatten vor ihrer Flucht bereits diverse wertige Gartengeräte zum Abtransport bereitgelegt. An einem dort befindlichen Traktor wollten sie zudem mutmaßlich Treibstoff abzapfen.



Noch am Donnerstag wurden die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen die Männer die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls anordnete. Alle drei Beschuldigten sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten ein.



Der genaue Tatablauf sowie die Tatbeteiligungen sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Würzburg-Land in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden.