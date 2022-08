1226. Handel mit Betäubungsmitteln: Verurteilung zu Haftstrafen von drei Personen – Pasing

Wie bereits am 07.07.2021 berichtet, konnten drei Tatverdächtige am Montag, 04.07.2021 wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen werden. Dabei handelte es sich um eine damals 33-Jährige, einen 33-Jährigen und einen 40-Jährigen, welche alle ihren Wohnsitz in München hatten.

Die langwierigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden durch das Kriminalfachdezernat 8 geführt.

Das Landgericht München I verurteilte die Täter wie folgt:

• Der 40-Jährige erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren, dazu wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

• Die 33-Jährige erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten, dazu wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

• Der 33-Jährige erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 9 Monaten, dazu wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

1227. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Ladengeschäft – Maxvorstadt

Bereits in der Nacht von Mittwoch, 10.08.2022, auf Donnerstag, 11.08.2022, gelangten zwei unbekannte Täter gewaltsam in einen Marktstand am Viktualienmarkt. Anschließend konsumierten die Täter im Objekt aufgefundene Getränke und durchsuchten erfolglos den Laden nach weiterem Stehlgut. Kurz darauf entfernten sie sich vom Tatort.

Bei der Tatausführung konnten sie durch Überwachungskameras im Laden aufgezeichnet werden.

Am Samstag, 20.08.2022, gegen 09:30 Uhr, konnten zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei einen der Tatverdächtigen in der Maxvorstadt festnehmen, da sie ihn aufgrund der Videoaufzeichnungen wiedererkannten. Es handelt sich um einen 50-Jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Dieser wird heute dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

1228. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Kraftrad; zwei Personen verletzt – Neuried

Am Sonntag, 21.08.2022, gegen 14:05 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Fahrrad die Straße Ludwigsgeräumt in Richtung Forst Kasten.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Delim Motorrad, die Staatsstraße 2065 in Richtung Forstenried.

Als der 13-Jährige an der Kreuzung zur Staatsstraße 2065 nach links in Richtung Oberdill abbog, kam es trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung der 39-Jährigen zur Kollision.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit zwei Rettungswägen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.

Das Fahrrad wurde durch den Unfall stark beschädigt, das Motorrad wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1229. Unterbringung einer Person nach Brandstiftung – Westend

Am Sonntag, 21.08.2022, gegen 04:00 Uhr, verständigten Anwohner eines Mehrfamilienhauses den Notruf, dass im Innenhof eine männliche Person Gegenstände anzündet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte vor Ort ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen und festgenommen werden, welcher abgestellten Müll in Brand gesetzt hatte.

Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden, bevor es auf eine angrenzende Gartenwohnung übergreifen konnte.

Da der 26-Jährige psychisch auffällig agierte und er offensichtlich bereits versuchte hatte an einer anderen Wohnung das Fenster anzuzünden, wurde er wegen Fremdgefährdung in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen.

Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße auf Höhe Trappentreustraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1230. Einbruch in Einfamilienhaus – Gräfelfing

Am Sonntag, 21.08.2022, kehrte eine 61-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München nach ihrem Urlaub in ihr Einfamilienhaus zurück. Sie stellte einen zurückliegenden Einbruch fest und meldete diesen, gegen 10:00 Uhr, der Polizei.

Durch den oder die unbekannten Täter, die mit Gewalt in das Haus eingedrungen waren, wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Während der Sachbearbeitung wurde bekannt, dass bereits am vorherigen Abend im Nachbaranwesen unter ähnlicher Begehungsweise eingebrochen worden war, weshalb ein Zusammenhang geprüft wird.

Eine Schadenshöhe ist bei dem zweiten Fall noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Freihamer Straße, Wallfahrerweg und Maria-Eich-Straße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.