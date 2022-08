BAYREUTH. Freitagnachmittag riss ein 20-Jähriger eine Flagge in der Bayreuther Innenstadt von einem Fahnenmast herunter. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.50 Uhr kletterte der Mann auf den Fahnenmast am Luitpoldplatz und riss die israelische Flagge herunter. Als das Hoheitszeichen am Boden lag, trat er auf der Fahne herum. Ein Zeuge beobachtete die Situation, verfolgte den Mann und alarmierte über die Einsatzzentrale die Polizei. Die Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt stellten die Personalien des Mannes fest und zeigten ihn an.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten strafrechtlich verantworten.