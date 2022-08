VELBURG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Auf der A 3 Fahrtrichtung Regensburg ereignete sich am Freitagabend kurz vor 19 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen der Anschlussatelle Neumarkt – Ost und der Anschlussstelle Velburg. Hierbei kam der 50jährige Familienvater mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender weißer Lkw sei mit dem Pkw zusammensgestoßen. Hierdurch kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. In dem mit 4 Insassen besetzten Pkw wurden bislang 2 Personen leicht verletzt. In dem Pkw befanden sich außerdem 2 Kinder. Der Lkw fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Da der genaue Unfallhergang bislang noch unklar ist und auch vom Lkw keinerlei Daten bekannt sind, werden Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere geflüchteten Lkw machen können, dringend gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Parsberg, Rot-Kreuz-Straße 1, 92331 Parsberg unter der Tel. 09492/9411-61 zu melden.