KÖTZ. Am Sonntagnachmittag verletzte sich ein 16-Jähriger beim Sturz mit seinem Leichtkraftrad so schwer, dass er an der Unfallstelle verstarb.

Gegen 15.55 Uhr befuhr der Junge mit seinem Leichtkraftrad von Limbach aus der Ebersbacher Straße kommend die Ortsverbindungsstraße nach Ebersbach. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Jugendliche aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts und geriet mit den Rädern ins Bankett. Infolgedessen verlor der die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kam in einem angrenzenden Maisfeld unter seinem Leichtkraftrad zum Liegen. Durch den Aufprall mit dem Leichtkraftrad oder dem Zusammenprall mit einem Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand zog sich der Zweiradfahrer schwerste Verletzungen zu. Er erlag noch an der Unfallstelle den Verletzungen. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Limbach und Ellerbach war bis 20.00 Uhr vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Limbach und Burgau mit dem Kreisbrandinspektor und die Kräfte des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

(PI Günzburg)

