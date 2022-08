WAAL/BRONNEN. Am 21.08.2022, um 13:40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 18, zwischen Bronnen und Honsolgen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrollers und eines Personenkraftwagens. Hierbei befuhr die 74-jährige Fahrzeuglenkerin des Pkw die Kreisstraße und beabsichtigte nach links auf die Ortsverbindungsstraße nach Erpfting abzubiegen. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah die Rentnerin den entgegenkommenden Motorroller eines 54-jährigen Kaufbeurers. Der 54-jährige Fahrer des Motorrollers leitete eine Gefahrenbremsung ein, welche den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern konnte. Der Fahrer des Motorrollers verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ehefrau des Motorrollerfahrers wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus verbracht. Zur detaillierten Klärung des Unfallsachverhaltes wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße war für viereinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Bronnen, sowie Honsolgen waren mit ca. 20 Mann im Einsatz. (PI Buchloe)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).