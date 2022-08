1653 – Schadensträchtiger Verkehrsunfall auf der Autobahn

BAB A8 / Höhe AS Dasing / Fahrtrichtung Stuttgart – Am Samstag (20.08.2022), gegen 15.45 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit seiner Familie auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der AS Dasing geriet er mit seinem Mercedes aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit während eines starken Regenschauers und mangels ausreichenden Profils seiner Hinterreifen ins Schleudern und fuhr zunächst mit der Fahrzeugfront und danach mit dem Fahrzeugheck in die Außenschutzplanke. Der Pkw blieb schließlich auf der mittleren Spur stehen, das Trümmerfeld erstreckte sich über alle drei Fahrspuren.

Zahlreiche Ersthelfer, darunter auch ein 35-Jähriger, dessen Fahrzeugfront infolge des Unfalls beschädigt wurde, sicherten vor Eintreffen der Polizei die Unfallstelle provisorisch so ab, dass nur noch die rechte Spur befahrbar war.

Von der eintreffenden Streife wurde die Autobahn für ca. 10 Minuten komplett gesperrt. Anschließend wurden bis zur Beendigung des Einsatzes die linke und die mittlere Spur aus dem Verkehr genommen.

Der am Unfallort eingesetzte Rettungsdienst konnte bei den Insassen des Mercedes glücklicherweise keine Verletzungen feststellen.

Das THW übernahm die Stauvorabsicherung.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 31.000 Euro.

1654 – Sachbeschädigung mehrerer Fahrzeuge (bereits lokal berichtet)

Aichach – Am Samstag (20.08.2022), gegen 17:15 Uhr, wurde ein 39-Jähriger durch eine Passantin dabei beobachtet, wie er auf dem Stadtplatz in Aichach mehrere Fahrzeuge mit der Metallspitze seines Regenschirms verkratzte. Der Mann lief weiter in Richtung Bahnhof und konnte durch die Zeugin bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden.

Insgesamt beschädigte der Täter fünf Fahrzeuge, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 7.000 Euro.

1655 – Pkw-Brand (bereits lokal berichtet)

Aichach (Ecknach) – Am Samstag (20.08.22), gegen 20:30 Uhr, geriet in der Karl-Schiller-Straße ein geparkter Pkw in Brand. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Ford Fusion mit Benzin- und Gasbetrieb (LPG).

Die Anwohner des angrenzenden Wohnhauses mussten das Gebäude für den Zeitraum der Löscharbeiten verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Aichach und Ecknach konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das anliegende Gebäude verhindern.

Der Schaden des Pkw beläuft sich auf geschätzt 2.000 Euro.

Als Brandursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt ausgegangen.

1656 – Mann verletzt Frau mit Beil (bereits lokal berichtet)

Höchstädt – Gegen etwa 16:00 Uhr des 20.08.2022 meldete eine 36-Jährige aus Höchstädt telefonisch der Polizeiinspektion Dillingen, dass sie von einem Bekannten, der sich bis eben gemeinsam mit ihr in einer Wohnung in der Herzogin-Anna-Straße aufgehalten habe, mit einem Beil verletzt worden sei. Der Mann sei flüchtig.

Bei dem Bekannten handelte es sich um einen 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Mann schließlich gegen 18:00 Uhr auf einem Grundstück in der Guggenbergstraße festgestellt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann der Geschädigten mit einem Beil, welches bislang nicht aufgefunden werden konnte, leichte Schnittverletzungen an der Hand zugefügt hatte. Zudem konnte ermittelt werden, dass der 42-Jährige im weiteren Verlauf ein Mobiltelefon und ein Fahrrad entwendet hatte. Letzteres verwendete er für seine Flucht durch Höchstädt.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Aufgrund der Taten sowie zweier bereits bestehender Haftbefehle wird er am heutigen Sonntag (21.08.2022) dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet, insbesondere hinsichtlich des Verbleibs des als Tatmittel verwendeten Beils, unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. Dessen könnte sich der Täter während seiner Flucht entledigt haben. Zudem wird nach dem Eigentümer des vermutlich an einem Supermarkt in Höchstädt (Herzogin-Anna-Straße 7) entwendeten Fahrrades gesucht.

1657 – Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Gefährdung anderer unter Alkoholeinfluss (bereits lokal berichtet)

Königsbrunn – Am Samstag (20.08.2022), gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger zunächst mit dem Pkw einer Bekannten vom Norma-Parkplatz kommend mit zu hoher Geschwindigkeit ungebremst in die Bgm.-Wohlfarth-Straße ein. Hierbei gefährdete er sowohl seine Bekannte auf dem Beifahrersitz als auch einen Fußgänger, der sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste. Der Fahrer, der eigentlich nach Norden abbiegen wollte, fuhr aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit über einen Randstein und beschädigte hierdurch zum einen die beiden Vorderreifen des Fahrzeugs und zum anderen mit der linken Fahrzeugfront einen Fahnenmasten der Stadt Königsbrunn. Anschließend fuhr der Mann trotz der plattgefahrenen Reifen nach Hause. Dabei folgten ihm mehrere Zeugen, die beobachteten, dass sich die beiden Insassen schließlich aus dem Pkw entfernten.

Die alkoholisierte Beifahrerin konnte von den eingetroffenen Polizeikräften in ihrer Wohnung angetroffen werden. Der Fahrer wurde von weiteren zur Unterstützung hinzugezogenen Polizeikräften beim Übersteigen eines Zauns zu einem Kindergarten beobachtet und letztendlich beim Herausklettern gestellt werden. Er war mit über 2,6 Promille deutlich alkoholisiert und besaß zudem keine Fahrerlaubnis.

Am Fahnenmast entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.