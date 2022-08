1219. Verkehrsunfall nach akuter Erkrankung – Isarvorstadt

Am Freitagabend, 19.08.2022, fuhr ein 45-Jähriger (aus dem Landkreis Freising) mit einem Mietfahrzeug Pkw Toyota die Ludwigsbrücke stadteinwärts. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein Fahrgast. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand musste der 45-Jährige gegen 20:00 Uhr, auf Grund des für ihn geltenden Rotlichts der Ampelanlage, an der Kreuzung zur Erhardtstraße / Steinsdorfstraße verkehrsbedingt halten. Vor ihm befand sich ein 54-Jähriger (aus dem südlichen Landkreis München) mit seinem Motorroller (Kleinkraftrad) Piaggio und einer Mitfahrerin.

Als die Ampelanlage das Lichtsignal wechselte erlitt der 45-Jährige, nach dem aktuellen Ermittlungsstand, eine akute neurologische Erkrankung und sein Pkw wurde in der Folge unkontrolliert vorwärts beschleunigt. Dort fuhr er zunächst auf den vor ihm befindlichen Motorroller auf und der 54-Jährige sowie dessen Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn. Beide wurden später auf Grund ihrer Verletzungen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 45-Jährigen in der Zweibrückenstraße mit einem entgegenkommenden Taxi eines 25-Jährigen (aus München) und wurde dadurch nach links in eine abgesicherte Baustelle abgelenkt. Dort kam der Pkw schließlich zum Stillstand.

Auf Grund der mutmaßlichen Erkrankung sowie seiner Verletzung wurde der 45-Jährige ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch das Münchner Unfallkommando kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

1220. Drei Personen nach Brand verletzt – Neuperlach

Am Freitagabend, 19.08.2022, wurde eine Bewohnerin auf einen akustischen Rauchmelder-Alarm in einem Wohngebäude im Bereich der Fritz-Erler-Straße aufmerksam. Als diese die betreffende Wohnung in dem Gebäude ausfindig gemacht hatte und ihr zunächst die Wohnungstüre geöffnet wurde, konnte sie eine starke und sich sofort in den Gebäudeflur ausbreitende Rauchentwicklung im Wohnungsinneren feststellen.

Nachdem die Wohnungstüre daraufhin sofort wieder geschlossen wurde, verständigte die Bewohnerin umgehend über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung wenig später löschen und brachte das darin wohnende Ehepaar (beide 83 Jahre alt) mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die Mitteilerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt und dauern an. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand entstand die Brandentwicklung in der Küche der Wohnung.

1221. Festnahme eines vierten Tatverdächtigen nach einem Tötungsdelikt – Riem

-siehe Medieninformation vom 08.08.2022, Nr. 1162

-siehe Medieninformation vom 11.08.2022, Nr. 1179

Knapp zwei Wochen nach dem Tötungsdelikt am 06.08.2022 in München-Riem und bislang drei Festnahmen erhärtete sich im Laufe der weiterführenden Ermittlungen auch ein dringender Tatverdacht gegen einen weiteren - nunmehr 18-jährigen - irakischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München. Ihm wird vorgeworfen, sich unmittelbar an der Tötung des Opfers beteiligt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde deshalb ein Haftbefehl wegen Mord in Mittäterschaft erlassen.

Der Tatverdächtige konnte am Freitagabend, 19.08.2022, an seiner Wohnanschrift durch eine Fahndungseinheit des Polizeipräsidiums München widerstandslos festgenommen werden. Er wurde bereits dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

1222. Dachstuhlbrand – Bogenhausen

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 20.08.2022, wurde die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr über eine Brandentwicklung im Prinzregentenstadion (Prinzregentenstraße) informiert.

Während der umfangreichen Löscharbeiten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der intensiven Rauchentwicklung musste der Fahrzeugverkehr in dem betreffenden Abschnitt der Prinzregentenstraße vorübergehend für mehrere Stunden komplett gesperrt werden und vor allem Anwohnende diesbezüglich gewarnt werden.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Personen kamen nach dem aktuellen Ermittlungsstand nicht zu Schaden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hat sich der Brand aus einem Bereich der Sauna-Anlagen im ersten Obergeschoss des Gebäudes entwickelt und dort ausgebreitet. Die Münchner Brandfahndung (Kommissariat 13) hat noch vor Ort die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Diese dauern weiterhin an.

1223. Verkehrsunfall – Altstadt

Am Samstag, 20.08.2022, gegen 23:50 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger (aus dem Landkreis Dachau) mit seinem Pkw Mercedes die Alfons-Goppel-Straße in Richtung Maximilianstraße, um anschließend dort zu wenden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand fuhr zeitgleich ein 25-Jähriger (aus München) mit seinem Motorrad Yamaha und einer 19-jährigen Mitfahrerin (aus dem Landkreis Mühldorf am Inn) die Maximilianstraße in Richtung Max-Joseph-Platz. Der 25-Jährige musste aufgrund des Wendevorgangs des 20-Jährigen stark abbremsen und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Fahrzeugseite des Pkw.

Der 25-Jährige sowie seine 19-jährige Mitfahrerin wurden dadurch verletzt und später zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch das Münchner Unfallkommando geführt. Gegen den 20-Jährigen wird nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

1224. Polizeieinsatz nach einer Bedrohungssituation – Neuperlach

In den späten Abendstunden des Samstags, 20.08.2022, wurde der polizeiliche Notruf 110 über eine aktuelle Bedrohungssituation im Bereich des Karl-Marx-Ring informiert. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten dort wenig später einen 49-Jährigen in Begleitung seiner Familie antreffen.

Nachdem der 49-Jährige angab, zuvor gegen 22:30 Uhr von einem ihm unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Wenige Minuten später konnten die Einsatzkräfte drei Personen in einem nahegelegenen Hinterhof eines Wohnanwesens feststellen und davon einen 30-Jährigen als tatverdächtig identifizieren. Als die Polizeibeamten den 30-Jährigen ansprachen, griff dieser sofort zu einer mitgeführten augenscheinlichen Schusswaffe und konnte erst nach (verbaler) Androhung eines polizeilichen Schusswaffengebrauchs festgenommen werden.

Eine spätere Überprüfung der augenscheinlichen Schusswaffe ergab, dass es sich hierbei um eine sogenannte PTB-Waffe handelt. Eine erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen dieser PTB-Waffe besaß der 30-Jährige nicht.

Er wurde deshalb wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Zudem wurde er bis zum Folgetag (21.08.2022) in polizeilichen Gewahrsam genommen.