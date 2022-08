NÜRNBERG. (1016) Seit der Nacht von Freitag (19.08.2022) auf Samstag (20.08.2022) wird die 9-jährige Eljesa S. aus Nürnberg Reichelsdorf vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Das junge Mädchen wurde zuletzt am Freitagabend (19.08.2022) in ihrem Elternhaus in Reichelsdorf gesehen. Im Laufe der Nacht hat sie das Haus verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Trotz entsprechender Suchmaßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte Eljesa bislang nicht angetroffen werden.

Beschreibung des Mädchens:

Eljesa ist etwa 130cm groß; hat glatte, schulterlange Haare; braune Augen. Sie ist eventuell mit einem blauen Nachthemd mit Sternen bekleidet und dürfte einen Teddy Rucksack mit sich führen.

Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder Eljesa S. antreffen, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.