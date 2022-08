BAYREUTH. In der Nacht auf Freitag stahlen Diebe einen BMW X 5 in der Meistersingerstraße in Bayreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Der Eigentümer des braunen BMW X 5 bemerkte am Freitagvormittag das Fehlen seines Fahrzeugs, das er über Nacht vor seinem Anwesen abgestellt hatte und verständigte die Polizei. Offenbar stahlen die Unbekannten das Auto Donnerstagnacht zwischen 23 Uhr und Mitternacht.

Die Kripo Bayreuth bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Meistersingerstraße in Bayreuth Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.