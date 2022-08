MIESBACH. Seit Freitagvormittag, 19. August 2022, wird Frau Marion Clemens (69) vermisst. Sie hielt sich zu Besuch bei Verwandten in Miesbach auf und ist seitdem verschwunden. Die Polizeiinspektion Miesbach bittet mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zum Aufenthaltsort von Marion Clemens.

Seit Freitag (19.08.2022) wird Frau Marion Clemens (69) vermisst. Sie ist in Schladen-Werla (Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen) wohnhaft, hielt sich zuletzt aber bei ihrer Tochter in Miesbach auf. Frau Clemens verließ die Wohnung ihrer Tochter in Miesbach am Freitag gegen 11.30 Uhr und fuhr mit ihrem Pkw, einem VW up! mit dem Kennzeichen WF-MP 614 weg. Möglicherweise befindet sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand und ist deshalb dringend auf Hilfe angewiesen.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Miesbach führten bislang nicht zum Auffinden von Frau Clemens, weshalb die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Beschreibung der Vermissten:

Frau Marion Clemens ist 69 Jahre alt, 165 cm groß, wiegt etwa 70 kg, hat nackenlange braune Haare, hat braune Augen, ist Brillenträgerin,spricht hochdeutsch und dürfte vermutlich komplett blaue bzw. dunkelblaue Kleidung tragen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer (08025) 299-0, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. In eiligen Fällen können Hinweise natürlich auch unter der Notrufnummer 110 an die Polizei mitgeteilt werden.