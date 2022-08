GÜNZBURG. Die Autobahnpolizeistation Günzburg wurde am heutigen Freitag bis 17:00 Uhr bereits zu 15 Verkehrsunfällen gerufen.

Der in der Nacht eingetretene Regen führte ab 01:10 Uhr auf der A7, A8 und B28 auf Höhe Senden, Neu-Ulm, Burgau, Leipheim und Günzburg auf allen Richtungsfahrbahnen zu Aquaplaning. Mehrfach verloren Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Infolge dessen kam es auch zu Verletzten. Insgesamt wurden vier Personen, darunter eine Mutter und ihr 1-jähriger Sohn, durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Außerdem kam es zu einem beträchtlichen Sachschaden. Neben den beteiligten Fahrzeugen wurde eine Vielzahl an Leitplanken zerstört, die dadurch aber auch schlimmere Ausgänge verhinderten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf deutlich über 200.000,- Euro geschätzt. Bis die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt und die Unfallstellen wieder freigegeben wurden, sicherten die alarmierten Feuerwehren und das THW die Unfallstellen ab, so dass es zu keinen Folgeunfällen kam. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer vorausschauend zu fahren. Regen wird immer wieder unterschätzt. Nicht immer können Airbags und Leitplanken vor schlimmen und lebensbedrohlichen Verletzungen schützen.

(APS Günzburg)

