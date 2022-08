RÖHRNBACH, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Samstagnachmittag, 13.08.2022, kam es auf der Moto-Cross Strecke in Reisersberg zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Fahrer zunächst schwer verletzt wurde. Wenige Tage später ist er in einem Krankenhaus verstorben.

Wie die Polizeiinspektion Freyung bereits berichtete, zog sich am 13.08.2022 ein 54-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen im Zuge eines Fahrsicherheitstrainings eines privaten Veranstalters bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner für die Fahrt geeigneten, technisch überprüften, straßenzugelassenen Reiseenduro nach rechts von der Strecke ab, prallte gegen eine Böschung und wurde über den Lenker geschleudert. Der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden, wo er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstarb.

Die Kriminalpolizei Passau hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten bislang nicht festgestellt werden. Ebenso liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, die auf technische Mängel an dem Motorrad schließen lassen würden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 19.08.2022, 14:10 Uhr