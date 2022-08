ZELL A.MAIN, LKR. WÜRZBURG. Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am Donnerstagvormittag in der Küsterbergstraße, sitzt der dringend Tatverdächtige seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg dauern in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg an.



Wie bereits berichtet, hatten Zeugen gegen 07.45 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, als sie auf den Brand an der Vorderseite des Anwesens aufmerksam geworden waren. Rasch hatten sich Hinweise auf einen 42-Jährigen ergeben, der für die Tat verantwortlich sein könnte und in einer Beziehung zu Bewohnern des Hauses steht. Gut zwei Stunden nach der Tat gelang es der Polizei, im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, den Tatverdächtigen festzunehmen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann mit Wohnsitz in Würzburg am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung die Untersuchungshaft an.



Nachdem zum Zeitpunkt des Brandes niemand zu Hause war, kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich deutlich im sechsstelligen Bereich bewegen.