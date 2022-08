MILTENBERG. Für die bevorstehende Michaelismesse vom 26. August bis 04. September 2022 laufen die Vorbereitungen der Polizeiinspektion Miltenberg auf Hochtouren. Ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzeptes ist in diesem Jahr die zum Einsatz kommende Videoüberwachung, über welche die Polizei informieren möchte.

Bilanz aus dem Jahr 2019

Die Michaelismesse, das größte Volksfest am bayrischen Untermain, lockt jährlich rund 120.000 Besucher nach Miltenberg und findet in diesem Jahr pandemiebedingt erstmals wieder statt. Die diesbezüglichen Planungen der örtlichen Polizeiinspektion Miltenberg laufen in enger Absprache mit der Stadt Miltenberg als Veranstalter bereits seit mehreren Monaten.

Zu dem Festbetrieb erwarten die Veranstalter wieder ein hohes Besucheraufkommen. Die Polizei rechnet daher mit entsprechenden Sicherheits- und Ordnungsstörungen auf dem Veranstaltungsgelände. Auf dem Festplatz kam es im Jahr 2019 während des gesamten Veranstaltungszeitraums zu rund 150 polizeilich relevanten Vorfällen für die Einsatzkräfte. Besonders zu erwähnen sind hier neun Körperverletzungsdelikte, eine sexuelle Belästigung und zehn Diebstahlsdelikte. Zudem mussten sechs Personen in Gewahrsam genommen und 16 Besuchern ein Platzverweis erteilt werden.

Volksfestwache auf dem Festgelände

Als zentralen Anlaufpunkt und Service für die Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände wird die Polizei Miltenberg auch dieses Jahr eine Volksfestwache betreiben. Diese ist ab 18 Uhr bis zum jeweiligen Veranstaltungsende polizeilich besetzt. Zudem ist die Polizeiinspektion Miltenberg im Burgweg rund um die Uhr im Dienst und ansprechbar. Die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Unterfranken ist über die bekannte Notrufnummer „110“ Tag und Nacht erreichbar und leitet die eingegangenen Meldungen an die Festwache bzw. die Polizeiinspektion unverzüglich weiter.



Videoüberwachung auf Festplatz

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit der Volkfestbesucher werden in diesem Jahr auch Videokameras am Festgelände offen installiert. Die Polizei verfolgt durch die offen angebrachten und deutlich gekennzeichneten Kameras insbesondere präventive Ziele, um die bereits beispielhaft genannten Vorkommnisse noch besser verhindern zu können. Sollte es dennoch zu einer Straftat kommen, erleichtern die Aufzeichnungen die Identifizierung von Straftätern und deren beweiskräftige Verfolgung, was sicher auch ganz im Sinne der Opfer liegt.



Gemäß den datenschutzrechtlichen Vorgaben werden die fünf Örtlichkeiten, an denen eine Videoüberwachung stattfindet, mit Hinweisschildern offen gekennzeichnet. Die Aufzeichnungen werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht, es sei denn sie dienen als Beweismittel in einem konkreten Ermittlungsverfahren.



Gemeinsame Katastrophenschutzübung am 19. August

Wie kann ein Massenanfall von Verletzten im Umfeld des neuen Festzelts der Michaelismesse Miltenberg von den Hilfsorganisationen gemeistert werden? Eine Antwort auf diese Frage soll eine Großübung am Freitag, den 19. August, ab 20:00 Uhr geben, bei der das Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen geprobt wird. In dieser Zeit ist die Durchgangsstraße in Miltenberg für den Verkehr gesperrt.



Für die Polizei und die anderen Hilfsorganisationen ist diese Übung wichtig, damit das reibungslose Zusammenspiel auf dem teilweise umgestalteten Messegelände noch vor Beginn des Volksfestes unter den tatsächlich herrschenden Gegebenheiten abgestimmt werden kann.



Verhaltenshinweise und Tipps ihrer Polizei

Gelegenheit macht Diebe! Achten Sie auf Ihre Geldbörsen und Wertsachen. Nehmen Sie nur das Nötigste – auch an Bargeld – mit.

Rucksäcke oder große Taschen sind grundsätzlich nicht verboten. Es empfiehlt es sich jedoch, diese zu Hause zu lassen.

Machen Sie mit Ihren Kindern vorsorglich einen Treffpunkt aus, falls Sie sich verlieren sollten.

Wenn Sie fahren müssen - egal ob Auto, Fahrrad oder E-Scooter: Hände weg vom Alkohol!

Ziele der Polizei

Die Polizeiinspektion Miltenberg wird wie in den vorangegangenen Jahren mit einer angemessenen Polizeipräsenz für die Sicherheit der Festbesucherinnen und Festbesucher auf dem Volksfestgelände sorgen. Scheuen Sie sich nicht, die Beamtinnen und Beamten bei Fragen, Problemen oder mit Hinweisen anzusprechen.

Unser gemeinsamer Wunsch ist es, dass die Michaelismesse auch im Jahr 2022 ein fröhliches, ein gastfreundliches und vor allem friedliches Fest wird.