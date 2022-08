1641 - Zeugensuche nach Einbrüchen in gewerbliche Objekte

Deiningen - In der Zeit vom 17.08.2022, 20:00 Uhr, bis zum 18.08.2022, 07:00 Uhr, war es zum Einbruch in zwei Firmen im Bereich Gewerbepark 12 und 21 gekommen. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumen verschafft und jeweils Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet. Zudem wurde beim Einbrechen Sachschaden verursacht. Die genaue Höhe von Beute und Sachschaden ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.



Großelfingen - Etwa zur gleichen Tatzeit, von Mittwochabend (17.08.2022) auf Donnerstagabend (18.08.2022), versuchten Unbekannte in einen Firmenraum im Enkinger Weg einzubrechen. Es konnte festgestellt werden, dass sich an der noch versperrten Eingangstür Hebelspuren befanden. Mutmaßlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Ein Beuteschaden entstand somit nicht. Der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm die Ermittlungen zu allen drei Taten und bittet um sachdienliche Hinweise.

Verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum werden unter 09071/56 0 entgegengenommen.

1642 - 26-Jähriger verwechselt Frau mit Ex-Freundin und rastet aus

Stadtbergen - Am Donnerstag (18.08.2022), gegen 17:00 Uhr, rastete ein 26-Jähriger nach Personenverwechslung aus. Der Mann erkannte in einer Supermarktfiliale in der Hagenmähderstraße angeblich seine Ex-Freundin wieder. Dies wühlte ihn offensichtlich so auf, dass er zum Pkw der Frau rannte und auf diesen einschlug. Die Windschutzscheibe sowie das Heck wurden hierbei beschädigt. Auch riss der 26-Jährige ein Kennzeichenschild ab. Hierbei verursacht er an dem Pkw einer 31-Jährigen circa 800 Euro Sachschaden. Zeugen filmten den Vorfall, sodass der 26-Jährige zu Fuß vom Tatort flüchtete. Mit Hilfe der Zeugen konnte der Mann kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden und machte einen aggressiven und verwirrten Eindruck. Der 26-Jährige schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein und wurde ins Bezirkskrankenhaus gebracht.

Die 31-jährige Fahrzeugbesitzerin war nicht die Ex-Freundin des Mannes und wurde während des Vorfalls nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

1643 - Unfallflucht nach Totalschaden: Zeugen gesucht

B17 / Fahrtrichtung Norden / AS Klosterlechfeld - AS Lagerlechfeld - Am heutigen Freitag (19.08.2022), um 01:50 Uhr, konnte ein schwarzer BMW mit Memminger Kennzeichen totalbeschädigt auf dem Seitenstreifen festgestellt werden. Fahrzeuginsassen waren nicht mehr vor Ort. Die Unfallspuren ergaben, dass der BMW aller Wahrscheinlichkeit nach im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war und ins Bankett geriet. Der Fahrer hatte daraufhin wohl die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und schleuderte über beide Fahrspuren. Der BMW schlug mit der Front in die Mittelschutzplanke ein und kam nach circa 200 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen. An dem BMW entstand ein Totalschaden, welcher auf 5.000 Euro geschätzt wurde. Kurz nach dem Unfall fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Hyundai ebenfalls in nördlicher Richtung und beschädigte seinen Pkw durch die herumliegenden Fahrzeugteile des BMW. Der Schaden am Hyundai wurde auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen hatten kurz nach dem Unfall gesehen, dass zwei Personen aus dem BMW ausgestiegen waren und in südliche Richtung flüchteten. Beide waren zwischen 20 - 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank und hatten dunkle Kleidung (Trainingsanzug) an.

Eine Fahndung nach den Fahrzeuginsassen blieb ohne Erfolg. Sowohl der BMW als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallflucht bittet die Autobahnpolizei Gersthofen um sachdienliche Hinweise unter 0821/323 1910.

1644 - Fahrraddieb scheitert

Stadtbergen - Am 18.08.2022, gegen 15:30 Uhr, konnten Zeugen beobachten, wie sich ein 58-Jähriger in der Ulmer Landstraße 350 mit einem Bolzenschneider an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Der Täter scheiterte jedoch an dem Schloss und gab den Bolzenschneider, welchen er zuvor im dortigen Baummarkt gekauft hatte, kurzerhand wieder zurück. Die Zeugen sprachen den Mann auf seine Tat an und verständigten die Polizei. Bei der Durchsuchung des 58-Jährigen stellten die Beamten unter anderem zwei Fahrradschlösser fest, die weiteren Diebstählen zugeordnet werden konnten. Gegen den Mann wird nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

1645 - Bankangestellte erkennt Betrugsmasche

Aichach - Am 17.08.2022 erhielt eine 72-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer. In dieser Mitteilung gab sich ein bislang unbekannter Täter als die Tochter der Frau aus und bat aufgrund einer finanziellen Notlage um eine Überweisung von über 2.000 Euro. Durch geschickte Kommunikation gelang es dem Unbekannten das Vertrauen der Geschädigten zu gewinnen. Letztlich ging die Frau tatsächlich zu ihrer Bank nach Aichach, um eine Überweisung in Auftrag zu geben. Eine Bankangestellte hinterfragte allerdings den Grund des Geldtransfers, erkannte dadurch die Betrugsmasche und konnte die Überweisung rückabwickeln. Der 72-Jährigen blieb durch das Engagement der Bankmitarbeiterin ein erheblicher finanzieller Schaden erspart.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die geschilderte Betrugsmasche hin: Falls Sie vergleichbare Geldforderungen über Messenger-Dienste, wie z.B. WhatApp, von angeblichen Familienmitgliedern (oder sonstigen Vertrauenspersonen) erhalten, kontaktieren sie diese umgehend per Telefonanruf. Nur hierdurch können sie gesichert den Wahrheitsgehalt der Nachrichten überprüfen. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld ungeprüft an unbekannte Kontakt- bzw. Kontodaten.

1646 - Erneute Betrugsversuche per WhatsApp und falschen Polizeibeamten

Landkreis Dillingen - Im Zeitraum vom 17.08.2022 bis zum 18.08.2022 meldeten sich erneut vier Geschädigte aus dem Landkreis Dillingen, die von ihren angeblichen Kindern eine WhatsApp-Mitteilung bekamen, in denen sie um das Begleichen von Rechnungen gebeten wurden. Die angezeigten Nummern waren unbekannt mit dem Verweis darauf, dass die Kinder ihr Handy verloren hätten und daher kein Geld überweisen könnten. In einem Fall wurden 1.250 Euro gefordert, in einem weiteren Fall kam es nicht mehr zur Nennung eines Geldbetrages.

Zudem erhielt eine Seniorin aus Wittislingen am 18.08.2022, gegen 11:00 Uhr, einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer. Die Anruferin gab sich als Tochter aus, die einen schweren Unfall gehabt habe und gab dann das Telefonat an einen angeblichen Polizeibeamten weiter. Dieser forderte nun 56.000 Euro, die von der Wittislingerin bei der Polizei abgegeben werden sollten.

Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und fiel nicht auf die bekannte Masche herein.

Bei einem weiteren Anruf am 18.08.2022, gegen 17:00 Uhr, wurde ein Gundelfinger mit der gleichen Vorgehensweise angerufen. Als der Gundelfinger die Masche erkannte, rief er parallel mit seinem Handy die Polizei an. Nachdem der echte Polizeibeamte per Lautsprecher mit seinem angeblichen Kollegen telefonieren wollte, legte dieser sofort auf. Auch hier entstand kein Vermögensschaden.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de .

1647 - Mit 2,20 Promille ins Maisfeld

Rennertshofen / Marxheim - Ein 44-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag von Zeugen beobachtet, wie er von der Staatsstraße 2047, in der Nähe von Rennertshofen, alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und in ein Maisfeld fuhr. Das Maisfeld wurde von dem Verkehrsteilnehmer komplett durchfahren, um sich anschließend in Fahrtrichtung Marxheim zu entfernen. Der 44-Jährige konnte mit seinem Pkw auf Höhe Neuhausen durch eine Streife der Polizeiinspektion Rain angehalten werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Eine unterstützende Streife der PI Neuburg brachte den 44-Jährigen zur Blutentnahme in das Krankenhaus Neuburg. Zur entstandenen Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Der 44-Jährige muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol verantworten.