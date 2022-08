1213. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt; Pkw entfernt sich vom Unfallort – Au

Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Tegernseer Landstraße vorschriftsmäßig am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Regerstraße.

Zur selben Zeit befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem schwarzen Opel-Corsa Pkw, die Tegernseer Landstraße in dieselbe Richtung.

Auf Höhe der Tegernseer Landstraße fuhr sie nach den ersten Ermittlungen knapp an dem rechts von ihr fahrenden Radfahrer vorbei und touchierte ihn beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel. Der 72-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich hierbei schwer (u.a. auch mit Kopfverletzungen).

Die Fahrerin des Pkw setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Fahrerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, mit braunen längeren lockigen Haaren; trug zum Unfallzeitpunkt eine Sonnenbrille

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang im Bereich der Tegernseer Landstraße, Hiendlmayrstraße und Regerstraße machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1214. Betriebsunfall; eine Person schwer verletzt – Lochhausen

Am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 17:00 Uhr, befand sich ein 43-jähriger slowakischer Staatsbürger im Rahmen seiner Tätigkeit als Bauarbeiter im Dachgeschoss eines Rohbaus in Lochhausen. Er versuchte händisch einen Balken, den der Kranführer dort ablegen wollte, auszurichten. Hierbei übersah er den Treppenschacht, der vom Dachgeschoss bis in den Keller des Rohbaus führt. Der 43-Jährige stürzte in den Schacht und kam im Keller zum Liegen.

Andere Bauarbeiter verständigten umgehend den Notruf. Die Berufsfeuerwehr München rettete den 43-Jährigen aus dem Kellergeschoss und brachte ihn zur weiteren stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-Jährige erlitt bei dem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere ob die vorgeschriebenen Sicherungs- und Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden, führt das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle).

1215. Tödlicher Verkehrsunfall; eine weitere Person verstorben – Milbertshofen

-siehe Pressebericht vom 07.08.2022, Nr. 1161

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 07.08.2022, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem bereits am 07.08.2022 eine Person verstorben war.

Am Donnerstag, 18.08.2022, erlag der 37-Jährige mit Wohnsitz in München, der nach dem Unfall mit lebensbedrohlichen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, dort seinen schweren Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1216. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 16:00 Uhr, befanden sich eine 34-Jährige mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und eine 32-Jährige mit Wohnsitz in Berlin (beide mit deutscher Staatsangehörigkeit) vor einem gastronomischen Betrieb in der Müllerstraße. Mit einem E-Scooter näherte sich ein Mann, welcher die beiden Frauen plötzlich verbal rassistisch und sittlich abwertend beleidigte und sich dann entfernte. Nach ca. 30 Minuten kehrte der Täter zu Fuß zurück und beleidigte die beiden erneut verbal mit inhaltlich ähnlichen Aussagen.

Die 34-Jährige und die 32-Jährige forderten den Täter auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser spuckte gezielt in Richtung der beiden Frauen und verließ dann die Örtlichkeit.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Personen im Bereich der Eisdiele sowie der Straße. Einer der Zeugen alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Das Kommissariat 44 (Staatschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist auch eine mögliche fremdenfeindliche Motivation des Täters, da die beiden betroffenen Frauen nach den ersten Erkenntnissen eine ostasiatische familiäre Herkunft haben.

Von den beiden Frauen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze bzw. dunkelbraune Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild; er trug ein tarnfarbenes T-Shirt, eine schwarze Hose und beige Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Müllerstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1217. Wohnungseinbruch – Westend

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.08.2022, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 18.08.2022, 05:50 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine offene Balkontür im ersten Obergeschoss in eine Wohnung.

Hierbei entwendeten die Täter einen geringen Bargeldbetrag sowie eine Armbanduhr.

Während der Tatzeit schliefen die Wohnungsinhaber und deren Kinder in ihren Zimmern. Von den Tathandlungen bekamen sie daher nichts mit.

Die Täter verließen die Wohnung auf unbekanntem Weg.

Das Kommissariat 53 (Wohnungseinbruch) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ligsalzstraße, Parkstraße und Tulbeckstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1218. Verkehrsunfall; eine Person schwer verletzt – Freimann

Am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 23:20 Uhr, trafen sich auf einem Parkplatz an der Maria-Probst-Straße ca. zehn Personen, die der Autoposer-Szene zuzuordnen sind. Von den anwesenden Personen wurden mehrmals vermeintliche Driftübungen durchgeführt. Dabei kletterten auch immer wieder Personen an das Heck von Fahrzeugen und fuhren mit.

Bei einem dieser Manöver fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Mercedes Kleintransporter. Vor der Fahrt bestieg ein weiterer 19-Jähriger mit Wohnsitz in München das Fahrzeug im Heckbereich. Als der 19-jährige Fahrer losfuhr und am Parkplatz mehrere Fahrmanöver durchführte, stürzte der sich am Fahrzeugheck befindende 19-Jährige ab, schlug ungebremst mit dem Hinterkopf auf den Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 19-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur intensiv medizinischen Versorgung gebracht werden.

Gegen den 19-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurden die Personalien aller anwesenden Personen aufgenommen. Vor Ort konnte Beweismittel sichergestellt werden. Diese werden nun ausgewertet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.