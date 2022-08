BAMBERG. Am Donnerstag beschmierten Unbekannte ein Werbeplakat am Bahnhof in der Ludwigstraße mit volksverhetzendem Inhalt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Um kurz vor 20 Uhr bemerkten Zeugen die Schmierereien und verständigten die Polizei. Auf dem Plakat sind Personen unterschiedlicher Herkunft abgebildet. Die Täter strichen die Gesichter durch und brachten die Schriftzüge „wieder Holocaust“ und „nur Deutschen“ darunter an.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer am Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der Tat in der Ludwigstraße / am Bahnhof, insbesondere im Bereich der Gleise, gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.