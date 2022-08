KIRCHHEIM/SCHWABEN. Seit Montag, 15.08.2022, 05.00 Uhr, ist ein 36-Jähriger aus Kirchheim in Schwaben abgängig.

Der Mann hatte sich zuletzt in einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage südlich Kirchheim aufgehalten und ist schwer alkoholkrank. Aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass er sich in einer Notlage befindet und dringend Hilfe benötigt. Der 36-Jährige ist 182 cm groß, schlank, hat kurzes dunkles glattes Haar und ist eventuell bekleidet mit einem grünen Polo-Shirt und einer braunen Shorts. Es laufen derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Polizei, Feuerwehr und Suchhunde, welche allerdings bislang ergebnislos verliefen. Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Tel. 08261/76850. (PI Mindelheim)

