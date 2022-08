WARTMANNSROTH, OT HEILIGKREUZ, LKR. BAD KISSINGEN. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.



Gegen 21.45 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in der Obersinner Straße eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung am Einsatzort eintraf, drang dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Wohnhauses. Die Bewohner hatten den Brand rechtzeitig bemerkt und sich bereits in Sicherheit gebracht.



Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis im Einsatz. Die rund 130 Rettungskräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle, sodass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Die Löscharbeiten haben über vier Stunden angedauert.



Wie das Feuer entstanden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt. Die Sachschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.