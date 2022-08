1632 - Zeugenaufruf: Handtasche geraubt

Schwabmünchen - Am gestrigen Mittwoch, 17.08.2022, wurde eine 83-jährige Frau Opfer eines Handtaschenraubes. Sie ging um 13:00 Uhr, ihr Fahrrad schiebend, auf dem Sinkelweg entlang, als sich von hinten ein Radfahrer näherte und ihr die Handtasche gewaltsam entriss. Das 83-jährige Opfer erlitt eine Platzwunde am Ellenbogen und wurde leicht verletzt zur Behandlung in die Wertachklinik nach Schwabmünchen gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Funkstreifen verlief ergebnislos. Am späten Nachmittag fand ein Parkbesucher dann die Tasche der Frau im südlichen Bereich des Luitpoldparks. Ihre Geldbörse, Ausweis und Bankkarte waren noch darin. Auch das Münzgeld blieb unberührt.

Nachdem am gestrigen Nachmittag der Luitpoldpark gut besucht war, wurde der Täter dort aller Wahrscheinlichkeit nach gesehen.

Derzeit liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor:

männlich, etwa 25 - 30 Jahre alt, kräftig gebaut, mittelgroß, ohne Bart oder Brille, dunkle Kleidung, dunkle Schirmmütze

Der Mann fuhr auf einem dunklen Fahrrad. Die kleine schwarze Damenhandtasche des Opfers hatte einen langen schwarzen Lederriemen.

Vor der Tat hatte die 83-Jährige ihr Rad am Sparkassenplatz an der Neuen Mitte abgestellt und war beim Einkaufen. Von dort schob sie ihr Fahrrad über Luitpoldstraße und die Mindelheimer Straße bis zum Sinkelweg. Möglicherweise war ihr der Täter bereits von dort gefolgt und konnte von Passanten wahrgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen zum Raubdelikt und bittet unter 0821/323 3810 um Zeugenhinweise zu Tat und Täter.

1633 - Pkw mit Wohnwagen brennt aus: hoher Schaden

Harburg - Am 17.08.2022, um 13:08 Uhr, war ein 28-jähriger Neuburger mit seinem Pkw samt Wohnanhänger zunächst auf der Bundesstraße 25 bei Donauwörth unterwegs. Eine hinter dem Gespann fahrende Zeugin bemerkte, dass aus dem Wohnanhänger Funken fliegen und versuchte, den Fahrer durch hupen und neben ihm fahren auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Höhe der Abfahrt nach Harburg fing das Wohnwagengespann dann bereits Feuer. Dem 28-Jährigen gelang es gerade noch, eine Gasflasche aus dem Anhänger zu entfernen, bevor dieser komplett in Flammen aufging. Eine Abtrennung des Wohnanhängers von der Anhängerkupplung war dem Mann nicht mehr möglich, da diese bereits sehr heiß war. Somit brannte der Wohnwagen komplett aus und die Flammen griffen danach auch auf das Zugfahrzeug über. Dieses brannte ebenfalls bis auf den vorderen Motorbereich vollständig ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 60.000 Euro. 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Harburg löschten das Feuer, bevor dieses auf umliegende trockene Sträucher übergreifen konnte. Ein Schrotthändler transportierte die ausgebrannten Fahrzeugteile von der Unfallstelle. Der 28-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungswagen zur Abklärung einer Rauchvergiftung in die Donau-Ries-Klinik verbracht und dort unverletzt entlassen.

1634 - Fahranfänger verletzt sich bei Unfall schwer

Kaisheim - Ein 19-jähriger Bäumenheimer befuhr am 17.08.2022, um 22:25 Uhr, die Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Norden. In einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe der Ausfahrt nach Sulzdorf geriet der Fahranfänger aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zunächst nach rechts auf das Bankett, übersteuerte und schleuderte schließlich nach links über die komplette Gegenfahrbahn zurück.

Der Pkw prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Er blieb circa 70 Meter entfernt von der Einschlagstelle auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien und wurde anschließend nach einer Sofortversorgung durch einen Notarzt mit schweren Verletzungen durch den Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. An der Unfallstelle waren neben dem Notarzt und zwei Rettungswägen circa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kaisheim, Buchdorf und Bergstetten im Einsatz. Der Unfallwagen wurde als Totalschaden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

1635 - Zwei Mal Sachbeschädigung durch Brandlegung

Königsbrunn - Am Dienstag (16.08.2022), gegen 23:19 Uhr, geriet in der Bayernstraße eine Hecke aus unbekannten Gründen in Brand. Möglicherweise wurde sie mutwillig in Brand gesteckt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Laut Eigentümer entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/9606 0 erbeten.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der vorherrschenden Trockenheit bereits leichtfertig weggeworfene Zigarettenkippen, schnell einen Brand verursachen können.

Wenig später, am Mittwoch, 17.08.2022, kam es gegen 24:00 Uhr zu einem weiteren Brand, diesmal in der Föhrenstraße. Ein Partygast war im Vorfeld abgewiesen worden. Aus Verärgerung steckte er einen Pkw-Anhänger in Brand, auf dem Kartonagen gelagert waren. Auch hier rückte die Feuerwehr Königsbrunn aus und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Der Täter war geständig, ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.