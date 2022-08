RIEDERING, OT PETZGERSDORF, LKR. ROSENHEIM. Rund 150.000 Euro Sachschaden richtete ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Gemeindebereich von Riedering am frühen Donnerstagmorgen, 18. August 2022, an. Mehrere Bewohner hatten von der Feuerwehr über Balkone evakuiert werden müssen, eine Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die ermittelnden Brandermittler der Kripo Rosenheim gehen von einem vorsätzlichen Brandstiftungsdelikt durch eine Bewohnerin aus, die zwischenzeitlich festgenommen werden konnte.

Eine Nachbarin hatte am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.45 Uhr einen lauten Knall vernommen, kurz darauf war zunächst Brandgeruch und danach ein Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Riederinger Ortsteil Petzgersdorf festzustellen.

Den alarmierten Feuerwehren aus der Region gelang es zügig, die Flammen zu löschen, dennoch war bis dahin eine Wohnung einer 61-Jährigen ausgebrannt und die Flammen hatten auch im Treppenhaus erheblichen Schaden angerichtet. Mehrere Bewohner des 5-Parteien-Hauses waren von der Feuerwehr zuvor über Balkone evakuiert und in Sicherheit gebracht worden. Eine Frau kam mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zur Brandursache, die inzwischen von den Brandfahndern des Fachkommissariats K1 der Kripo Rosenheim fortgeführt werden. Aufgrund erster Feststellungen im Brandobjekt gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer im Haus vorsätzlich gelegt wurde, weshalb Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung und wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln.

Der Aufenthalt der tatverdächtigen 61-jährigen Bewohnerin war nach dem Brand in Riedering zunächst unbekannt, ehe gegen 09.30 Uhr ein Zeuge im Gemeindebereich von Lenggries (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) den ausgebrannten Pkw der Frau nahe der Bundesstraße 13 feststellte. Die Frau selbst wurde nach eingeleiteten Suchmaßnahmen um kurz vor 12.00 Uhr in der Nähe des Pkw-Wracks von einem weiteren Passanten verletzt angetroffen. Sie wurde festgenommen, der total beschädigte Pkw wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt. Die 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Im Laufe des Vormittags waren an zwei Wohnobjekten in Gemeinden im Landkreis Rosenheim Brandlegungen mitgeteilt worden, die zum Glück nicht zu Personenschäden geführt hatten, jedoch erhebliche Sachschäden anrichteten. Tatzusammenhänge mit dem Brand in Riedering werden derzeit von der Kriminalpolizei geprüft.