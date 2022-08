1205. Infos und Verkehrshinweise zur European Championships 2022

Noch bis Sonntag, 21.08.2022, finden in München und weiteren Landkreisen die European Championships 2022 mit vielen verschiedenen Austragungsörtlichkeiten statt.

Deshalb kann es auch in diesem Zeitraum, insbesondere am Sonntag, 21.08.2022, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südwestlich Oberbayern und in München kommen. An diesem Tag findet ein Profi-Radrennen ausgehend von Landsberg am Lech statt. Das Straßenradrennen führt um den Ammersee und endet in München am Odeonsplatz, nachdem in der Landeshauptstadt mehrere Runden gefahren wurden.

Um die Sicherheit sowie einen möglichst reibungslosen Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben Ordnungskräften des Veranstalters wieder zusätzlich rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung der Radrennen wurden sowohl auf der Radrennstrecke, als auch im übrigen Stadtgebiet Haltverbote aufgestellt.

Da am vergangenen Wochenende zahlreiche Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, die trotzdem in den Haltverbotszonen standen, bitten wir die betroffenen Fahrzeughalter, die verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher zu sehen sind, dringend auch im eigenen Interesse zu berücksichtigen.

Die Fahrzeughalter sollen bitte beachten, dass die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen entfernt werden müssen, damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen gewährleistet werden können.

Sollten sich die Halter im Urlaub befinden, sollen sie daran denken, dass jemand anderes (z.B. Freunde, Nachbarn) spätestens alle drei Tage einen Blick auf die abgestellten Fahrzeuge hat und diese notfalls umparken könnte.

Die Route des Straßenradrennens und weitere Details sind auf der Internetseite des Veranstalters https://www.munich2022.com/de/anwohnerinfo (Anwohnerinfo) bzw. https://www.munich2022.com/de/strassenradsport (Strecke: Straßenradrennen Damen Elite) zu sehen.

Bei Rückfragen stehen die örtlichen Polizeiinspektionen oder das Organisationsteam der European Championships 2022 unter info@munich2022.com gerne zur Verfügung.

1206. Raubdelikt – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 01:20 Uhr, befand sich ein 45-jähriger niederländischer Tourist in der Pestalozzistraße auf dem Weg zu einem Hotel. Dort wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Der 45-Järhige wurde ins Gesicht geschlagen und seine hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren Zehntausend wurde ihm von Handgelenk gerissen. Danach flüchteten die beiden Täter.

Durch den Angriff ging der 45-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Münchner Polizei im Nahbereich nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, eher schlank, osteuropäisches Aussehen

Täter 2:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, eher kräftig, osteuropäisches Aussehen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pestalozzistraße, Thalkirchner Straße und Kapuzinerstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1207. Verkehrsunfall mit Beteiligung mehrerer Pkw; eine Person verletzt – Freimann

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Abschleppwagen auf dem Frankfurter Ring von der Leopoldstraße kommend in Richtung Föhringer Ring (östliche Fahrtrichtung).

Im Kreuzungsbereich zum Joseph-Dollinger-Bogen stockte der Verkehr. Der 45-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf einen BMW Pkw auf, der von einem 62-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech gefahren wurde. Der BMW wurde durch die Wucht auf einen davor befindlichen Skoda Pkw geschoben. Dieser wurde von einem 39-Jährigen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gelenkt. Auch dieser Pkw wurde noch gegen einen Fiat Kleintransporter geschoben, der wiederum von einem 27-Jährigen mit Wohnsitz aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gefahren wurde.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Der 45-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Alle anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten mussten zwei von drei Fahrstreifen für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1208. Tödlicher Verkehrsunfall – Aschheim

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mazda Pkw die Feldkirchner Straße von Aschheim kommend in Richtung Feldkirchen. Der 23-Jährige wollte nach den ersten Erkenntnissen nach links auf die Staatsstraße 2082 abbiegen. Im Mazda befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer (29 und 66 Jahre alt).

Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Honda Kraftrad auf der Feldkirchner Straße von Feldkirchen kommend in Richtung Aschheim. An der Einmündung zur Staatsstraße 2082 wollte dieser geradeaus weiterfahren.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 18-Jährige lebensgefährlich verletzt und unter laufender Reanimation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an seinen schweren Verletzungen. Die Personen im Mazda blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feldkirchner Straße musste für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1209. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Linienbus; eine Person schwer verletzt – Brunnthal

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger Deutscher mit ausländischem Wohnsitz mit einer Harley Davidson auf der Staatsstraße 2367 von Faistenhaar kommend in Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn (nördliche Fahrtrichtung).

Zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Linienbus die Staatsstraße 2367 von Höhenkirchen-Siegertsbrunn kommend in Richtung Faistenhaar. Außer dem Busfahrer befand sich noch ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Fahrgast im Bus.

Im Bereich einer Kurve fuhr der 68-jährige Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Bus. Durch die Kollision rutschte der 68-Jährige mehrere Meter, prallte gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und sein Fahrgast blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Staatsstraße 2367 wurde während der Unfallaufnahme für fünf Stunden komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1210. Verstoß gegen das Luftverkehrsgesetz – Olympiapark

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 22:30 Uhr, konnte von Einsatzkräften der Polizei eine Drohne beobachtet werden, welche vom Mittleren Ring her kommend gezielt in Richtung Olympiapark flog. Hierbei überflog die Drohne mehrmals eine Menschenansammlung, welche sich im Bereich der Seebühne befand. Zudem fanden sich Anhaltspunkt, dass die zulässige Maximalhöhe von der Drohne überschritten wurde.

Vor Ort konnte dann ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Italien als Drohnenpilot festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren nach dem Luftverkehrsgesetz eingeleitet. Er wurde hinsichtlich der geltenden Regelungen belehrt. Zudem wurde die Speicherkarte der Drohne als Beweismittel sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1211. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 19:20 Uhr, befand sich eine 38-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München an der Boschbrücke und leistete Erste Hilfe nach einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Radfahrer.

Ein ihr unbekannter Mann trat währenddessen von hinten an sie heran und griff ihr mit der Hand unter das Kleid an das Gesäß. Die 38-Jährige konnte Polizeibeamte, welche bereits zur Verkehrsunfallaufnahme vor Ort waren, auf sich aufmerksam machen. Die Polizeibeamten konnten den zu Fuß flüchtenden Täter nach kurzer Verfolgung vorläufig festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-Jährigen mit deutscher und bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Nach erfolgten Spurensicherungsmaßnahmen wurde der 30-Jährige zur Klärung der Haftfrage in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1212. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem besonders schweren Diebstahls aus Keller – Allach

Am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 01:30 Uhr, versuchte ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München im Keller eines Gebäudes in Allach einen abgesperrten Fahrradkeller aufzubrechen. Dabei wurde er durch einen 30-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher sich berechtigt in dem Anwesen aufhielt, gestört. Der 34-jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst unerkannt aus dem Anwesen, kehrte jedoch nach kurzer Zeit zurück und schlug ein Fenster im Erdgeschoss ein.

Die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten konnten den 34-Jährigen nach kurzer Absuche im Keller des Anwesens antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.