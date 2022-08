1197. Versuchtes Raubdelikt – Laim

Am Sonntag, 14.08.2022, gegen 01:55 Uhr, befanden sich ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding und ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München nach dem Besuch einer gastronomischen Einrichtung auf der Landsberger Straße. Hier wurden sie von zwei Männern angesprochen und um Geld gebeten. Nachdem die Herausgabe von Bargeld nicht gewährt wurde, wurde der 29-Jährige von hinten niedergeschlagen. Es entstand ein Gerangel mit wechselseitigen körperlichen Angriffen. Einer der beiden Täter zog während des Gerangels ein Messer und verlangte erneut die Herausgabe von Bargeld.

Daraufhin verständigte der 22-Jährige über sein Telefon den Polizeinotruf 110. Beide Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die verständigten Streifen führten eine Fahndung im Nahbereich nach den beiden Tätern durch. Diese verlief erfolglos.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Gegenüber den Polizeibeamten gab dieser an, selbständig zu einem Arzt zu gehen und seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 25-30 Jahre alt, 175 cm groß, sehr schlank, blonde Haare seitlich abrasiert; bekleidet mit einem Shirt

Täter 2:

Männlich, 25-30 Jahre alt, 190 cm groß, kräftig, blonde Haare; bekleidet mit kurzer Hose und hellem Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße und der Friedenheimer Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1198. Staatsschutzrelevantes Delikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Fasanerie

Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 03:55 Uhr, konnte ein Zeuge eine Person dabei beobachten, wie diese am S-Bahnhof Fasanerie unter anderem ein Schalterhäuschen mit Lackfarbe besprühte. Er informierte den Polizeinotruf 110 und sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Beamten konnten daraufhin einen Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen (einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in München).

Vor Ort konnten noch weitere Graffitis u.a. an einer Garage und an einem Pkw festgestellt werden, die dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Die Graffitis bestanden aus Schriftzügen, die eine negative Haltung der Polizei gegenüber ausdrückten.

Der Tatverdächtige wurde nach der Anzeigenerstattung wegen einer Sachbeschädigung wieder entlassen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 43 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit der Bundespolizei.

1199. Einbruch in Einfamilienhaus – Oberhaching

Im Zeitraum Montag, 15.08.2022, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 16.08.2022, 08:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Oberhaching ein.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und drangen so in das Haus ein. Hier entwendeten sie Schmuck und zwei Tresore im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Anschluss konnten die Täter flüchten.

Das Kommissariat 53 (Wohnungseinbruch) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Further Wegs, Taufkirchner Wegs, Im Loh und im Sommerfeld (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1200. Aggressionsdelikt im Straßenverkehr zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrerin – Waldtrudering

Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 77-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Tsingtauer Straß von der Waldschulstraße her kommend in Richtung In der Heuluss (nordöstliche Fahrtrichtung).

Hinter dem Pkw fuhr ein Mann auf einem Fahrrad. An einer engeren Stelle hielt der Pkw verkehrsbedingt an. Der Radfahrer überholte hier den Pkw und hielt auf Höhe der Fahrertür an. Der Radfahrer schlug mit seinen Händen gegen den linken Außenspiegel des Pkw, der dadurch beschädigt wurde.

Danach flüchtete er weiter auf der Tsingtauer Straße. Kurz vor der Querstraße in der In der Heuluss konnte die 77-Jährige den Radfahrer erneut einholen. Durch das geöffnete Fenster der Fahrertür entstand ein Streit, in dessen Verlauf der Fahrradfahrer sich in das Fahrzeug lehnte und den Hals der 77-Jährigen mit beiden Händen griff. Es kam zu einem Gerangel im Fahrzeug, in dessen Verlauf die Halskette der 77-Jährigen abriss.

Der Radfahrer beleidigte darüber hinaus mehrmals verbal die Autofahrerin. Danach ließ er von ihr ab, nahm den beschädigten linken Außenspiegel des Fahrzeuges, riss diesen komplett ab und warf ihn gezielt durch das offene Fenster auf die 77-Jährige. Diese traf er im Bereich des Kopfes. Sie wurde leicht verletzt und musste aber vor Ort nicht medizinisch behandelt werden.

Im Anschluss flüchtete er. Die 77-Jährige rief unmittelbar nach der Tat den Polizeinotruf über 110. Eine Streife der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) nahm den Vorfall auf.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von der 77-Jährigen konnte der Radfahrer wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, blonde, kurze, strähnige Haare (er trug keinen Fahrradhelm), sprach bayerischen Dialekt, auffallend schlanke sportliche Figur, keine Brille; bekleidet mit schwarzer Fahrradhose und Fahrradshirt

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1201. Antisemitisches Delikt – Olympiapark

Am Dienstagabend (16.08.2022) befand sich eine Delegation des israelischen Sportteams im Bereich der Olympiaparkanlagen, um dort verschiedene Gedenkstätten zum Terroranschlag auf die israelische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 zu besuchen.

Nach den aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde einer der dort eingesetzten vier Sicherheitsdienstangehörigen gegen 19:20 Uhr dabei beobachtet, als er eine nationalsozialistische Geste (verbotener „Hitler Gruß“) zeigte, während die 16 Teilnehmer einen Bereich an der Hanns-Braun-Brücke passierten. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde dies von der genannten Personengruppe nicht wahrgenommen. Der 19-jährige Tatverdächtige (mit Wohnsitz in Berlin) wurde daraufhin von anwesenden Polizeibeamten umgehend festgenommen und vom Veranstalter von allen weiteren Veranstaltungen der „European Championships 2022“ ausgeschlossen.

Der 19-Jährige wurde wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 44 (Staatsschutzdelikte) dauern an.

1202. Aggressionsdelikt im Straßenverkehr – Moosach

Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW, Pkw, die Messerschmidtstraße in Richtung der Gneisenaustraße.

Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit einem Audi, Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn. Die unbekannte Person missachtete dabei nach den ersten Ermittlungen den Vorrang des 31-Jährigen. Der 31-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Es entwickelte sich zunächst zwischen den beiden Personen eine verbale Streitigkeit. Der 31-Jährige fuhr in der Folge weiter und bog nach rechts in die Gneisenaustraße ab. Dort bemerkte er, dass ihm die unbekannte männliche Person folgte. Daher blieb der 31-Jährige mit dem Pkw auf der Fahrbahn stehen und stieg aus dem Fahrzeug aus.

Die unbekannte männliche Person setzte unvermittelt mit dem Pkw nach hinten zurück und fuhr im Anschluss stark beschleunigend auf den 31-Jährigen zu. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 31-Jährigen. In der Folge entfernte sich der Audi-Fahrer in Richtung der Hanauer Straße.

Der 31-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Der flüchtige Autofahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart; weißes Oberteil

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gneisenaustraße und Messerschmidtstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1203. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad; eine Person schwer verletzt – Ottobrunn

Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kia Pkw, die Putzbrunner Straße entlang.

Zeitgleich befuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Piaggio Leichtkraftrad die Putzbrunner Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

An der Kreuzung zur Beethovenstraße bog der 69-Jährige, nach den ersten Ermittlungen, mit dem Pkw nach links ab, ohne den Vorrang des 35-Jährigen zu beachten. Der 35-Jährige stieß mit dem Leichtkraftrad gegen den rechten Kotflügel des Pkw und prallte mit seinem Körper gegen die Windschutzscheibe.

Dabei verletzte er sich schwer. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein mittelschwerer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf über Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1204. Anhänger löst sich während der Fahrt vom Lkw; zwei Fußgänger verletzt – Isarvorstadt

Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Daimler Lkw mit Anhänger die Erhardtstraße in Richtung der Corneliusbrücke.

Aus bislang unbekannten Gründen löste sich dabei der hinter dem Lkw mitgeführte Anhänger vom Zugfahrzeug und rollte auf den in Fahrtrichtung links gelegenen Gehweg. Dort beschädigte der Anhänger einen geparkten Ford, Pkw, bevor er auf dem Gehweg mit einem 32-Jährigen und einer 32-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) kollidierte.

Beide Personen kamen dadurch zu Sturz und wurden jeweils leicht verletzt. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Anhänger kam letztlich an einem geparkten Kraftrad zum Stehen. Der Gesamtschaden am geparkten Pkw und am Kraftrad beträgt mehrere Tausend Euro. Der Anhänger blieb unbeschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei ist unter anderem sein, aus welchem Grund sich der Anhänger vom Lkw gelöst hatte.