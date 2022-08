B173/REDWITZ AN DER RODACH, LKR. LICHTENFELS. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam ein Sportwagenfahrer am frühen Mittwochmorgen zwischen Redwitz an der Rodach und Oberlangenstadt von der Straße ab. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Lichtenfels und ein Sachverständiger klären nun, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

Der 44-jährige Fahrer befuhr kurz nach 2 Uhr die Bundesstraße 173 von Lichtenfels in Richtung Kronach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker mehrfach, bevor es komplett beschädigt auf dem Dach zum Liegen kam. Die Einsatzkräfte und der hinzugerufene Notarzt konnten leider nur noch den Tod des 44-jährigen Kronachers feststellen.

Ein Sachverständiger unterstützte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg die Polizisten aus Lichtenfels bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges, die seitens der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren unterstützt wurden, dauerten bis kurz nach 6 Uhr an.