SCHWABACH. (1001) Bereits am vergangenen Freitagnachmittag (12.08.2022) gerieten im Schwabacher Ortsteil Limbach mehrere Müllhäuser in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Das Feuer brach kurz vor 14:00 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Mecklenburger Straße mutmaßlich an einer Mülltonne aus. Die Flammen griffen daraufhin auf mehrere angrenzende Müllhäuser über. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dennoch entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat zwischenzeitlich die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die zur genannten Uhrzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.