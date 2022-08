PASSAU, VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. Am 15.08.2022, gegen 18:30 Uhr, entwendete ein 23-jähriger Moldauer in Passau ein Mountainbike und stieg damit in den Zug Richtung Plattling.

Zeugen beobachteten, wie er im Zug das Fahrradschloss abzwickte und wandten sich an einen Zugbegleiter. Zusammen versuchten sie, den Täter festzuhalten. Am Bahnhof in Vilshofen kam es schließlich zu einer Rangelei, bei der zwei Personen durch den Mann leicht verletzt wurden. Eine Person musste später zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der Täter flüchtete. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte er auf der B8 fahrend kurz vor Pleinting durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren, u.a. wegen räuberischen Diebstahls.

Veröffentlicht: 16.08.2022, 15:45