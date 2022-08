Auf dem Festplatz kam es bisher zu 21 Körperverletzungen (Vergleich 2019: 12). 3 Mal leistete eine Person Widerstand gegen die ihn getroffenen Maßnahmen (Vergleich 2019: 2).Bislang wurden 9 Diebstähle bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Dies sind im Vergleich zu dem Fest aus dem Jahr 2019, 5 Anzeigen mehr.

Nach Betriebsschluss am Festplatz zog es viele Besucher wie jedes Jahr vom Hagen in die Innenstadt, um dort weiter zu feiern. Hierbei verzeichnet die Polizei Straubing 16 Körperverletzungsdelikte. (Vergleich 2019: 7). In der Innenstadt kam es in 2 Fällen zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. (Vergleich 2019: 1). Zudem wurden 2 Diebstahlsdelikte im Bereich Innenstadt mit Volksfestbezug angezeigt. Im Vergleichszeitraum aus dem 2019 wurden 4 Diebstahlsdelikte verzeichnet.Im Zuge von Verkehrskontrollen wurden 11 Fahrzeugführer festgestellt, die unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. (Vergleich 2019: 15).Zudem wurden 4 Trunkenheitsfahrten unterbunden.Erfreulicherweise musste die PI Straubing bislang keinen Verkehrsunfall unter Alkohol-/ oder Drogeneinfluss verzeichnen. Die Polizei Straubing appelliert jedoch weiterhin an die Volksfestbesucher, nicht alkoholisiert mit einem Fahrrad, E-Scooter oder Kraftfahrzeug zu fahren.