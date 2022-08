LANDSHUT. Am 12.08.2022, gegen 23:10 Uhr, kam es zwischen einem 30-jährigen Mann und zwei bislang Unbekannten in der Altstadt in Landshut zu einer Schlägerei.

Als der Mann nach mehreren Faustschlägen zu Boden fiel, traten die Unbekannten mit den Schuhen mehrfach gegen seinen Kopf. Anschließend flüchteten sie in Richtung Mühleninsel.

Der 30-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Ergebnis.

Laut Zeugenbeschreibung waren beide Täter um die 25 Jahre alt, südländischen Typs und schlank. Beide trugen schwarze Jogginghose. Einer trug ein weißes T-Shirt, einer ein weißes. Zudem hatte einer der beiden gesuchten Männer Tätowierungen am linken Bein sowie an beiden Händen.

Zeugenaufruf

Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Schlägerei oder die Täter im Bereich Altstadt / Ländgasse beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Kripo Landshut unter 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 16.08.2022, 15:15 Uhr