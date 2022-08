ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Die Kripo Aschaffenburg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Ermittlungen gegen die Tochter einer 82-Jährigen. Die Seniorin war am Montagvormittag verstorben in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Gegen 09:20 Uhr fanden Familienangehörige die 82-Jährige tot, deren Tochter nicht ansprechbar, in der Wohnung der Seniorin vor. Sie alarmierten daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Kripo davon aus, dass die offenbar psychisch erheblich belastete Tochter für den Tod der 82-Jährigen verantwortlich sein könnte und sich anschließend selbst versucht haben soll, das Leben zu nehmen.

Die Tatverdächtige wurde nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik eingeliefert und befindet sich dort in Behandlung. Das Geschehen selbst und dessen familiäre Hintergründe sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Beides ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Am Dienstag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Untersuchungshaftbefehl gegen die Tochter wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.