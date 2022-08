1618 - Zeugensuche nach mehreren Verkehrsdelikten

A8 / Fahrtrichtung Stuttgart / AS Dachau - AS Sulzemoos - Am 14.08.2022, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin die A8 auf dem linken der drei Fahrstreifen, zwischen den Anschlussstellen Dasing und Sulzemoos, in westlicher Richtung. Kurz vor der Ausfahrt Sulzemoos sei der Frau ein grauer VW Passat, mit einem 42-jährigen Fahrer, sehr dicht aufgefahren und habe danach über den mittleren Fahrstreifen rechts überholt. Der Passat sei danach auf dem mittleren Fahrstreifen vor der 37-Jährigen gefahren und habe grundlos so stark abgebremst, dass die Frau ebenfalls abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei soll auch ein bislang unbekannter Lkw ausgewichen sein.

Im weiteren Verlauf konnten beide Verkehrsteilnehmer von der Autobahnpolizei angehalten werden und zeigten sich gegenseitig wegen Nötigung im Straßenverkehr an. Der genaue Tathergang muss nun im Rahmen der Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr geklärt werden.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet nun weitere beteiligte Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen sich unter 0821/323 1910 zu melden.

1619 - Hochdruckreiniger-Pistole löst Polizeieinsatz aus

Dasing - Am 16.08.2022, gegen 03:30 Uhr, hielten sich eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger an der Tankstelle in Dasing auf, als die junge Frau von zwei Männern bezüglich ihres Beziehungsstatus angesprochen wird. Da diese nicht auf das Gespräch eingehen will, möchte sie mit ihrem Begleiter das Tankstellengelände in einem Fahrzeug verlassen. Die beiden Männer fahren dem Pärchen mit ihrem Pkw nach und „zielen“ mit einem schwarzen, waffenähnlichen Gegenstand aus dem Auto heraus auf das andere Fahrzeug. Die junge Frau geht in der Dunkelheit von einer Schusswaffe aus und verständigt die Polizei. Die Einsatzkräfte können die beiden Männer anhalten und unter Einhaltung der größtmöglichen Eigensicherung kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass es bei dem gezeigten Gegenstand lediglich um eine Hochdruckreiniger-Pistole handelte.

1620 - Pkw ausgebrannt

Untermeitingen - Am gestrigen Montag, 15.08.2022, war der Fahrer eines Ford Focus auf der Römerstraße in Untermeitingen unterwegs, als plötzlich Flammen aus der Motorhaube seines Autos schlugen. Der Mann lenkte sein Fahrzeug an die Seite und brachte sich in Sicherheit. Die Fahrer von zwei nachfolgenden Fahrzeugen nahmen geistesgegenwärtig ihre Feuerlöscher und konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern, dass der Brand auf die umliegende Bepflanzung übergriff. Letztendlich brannte der Pkw völlig aus. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Offenbar war die Autogasanlage des Fahrzeugs defekt.