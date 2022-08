1193. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Au

Am Montag, 15.08.2022, gegen 17:20 Uhr, musste ein 44-Jähriger in seiner Wohnung in München wegen einer Erkrankung vom Rettungsdienst behandelt werden. Im Rahmen der medizinischen Behandlung widersetzte er sich gegen die medizinischen Maßnahmen. Hierbei ergriff er ein Messer und bedrohte die Besatzung des Rettungswagens. Die Rettungswagenbesatzung schaffte es, sich unverletzt aus der Wohnung zurückzuziehen und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Polizeistreifen konnten den 44-Jährigen in der Wohnung überwältigen und festnehmen. Hierbei wurde niemand verletzt. Der 44-Jährige wurde aufgrund seines gefährdenden Verhaltens von der Polizei in ein Krankenhaus untergebracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

1194. Brandfall mit einer verletzten Person – Kleinhadern

Am Sonntag, 14.08.2022, gegen 16:40 Uhr, entzündete sich ein Sichtschutz aus Bambus auf einem Balkon einer Wohnung in Kleinhadern. Der 41-Jährige Bewohner schaffte es selbständig den Brand zu löschen.

Zwischenzeitlich wurde von Nachbarn die Feuerwehr verständigt. Als diese ankam, war der Brand bereits gelöscht. Der 41-Jährige erlitt bei den Löschmaßnahmen leichte Verbrennungen an den Füßen und an einer Hand. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung gebracht.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

1195. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Riem

Am Freitag, 12.08.2022, gegen 17.30 Uhr, verständigten mehrere Passanten und Anwohner den Notruf der Polizei 110 und teilten mit, dass ein Mann mit einem Messer eine andere Person auf der Riemer Straße verfolgen würde.

Daraufhin fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge in den Bereich der Riemer Straße. Vor Ort konnte ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden. Dieser gab an, von einem Angehörigen (einem 62-Jährigen mit Wohnsitz in München) im Rahmen eines Streites mit einem Messer bedroht worden zu sein. Daraufhin sei der 33-Jährige geflüchtet und der 62-Jährige sei ihm nachgerannt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 62-Jährige im Bereich des S-Bahnhofes Riem angetroffen werden. Da er immer noch das Messer bei sich trug, wurde er aufgefordert dieses abzulegen. Nachdem er bereitwillig das Messer abgelegt hatte, wurde er widerstandslos festgenommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wirkte der 62-Jährige auf die Beamten psychisch auffällig. Aufgrund seines gefährdenden Verhaltens wurde er von der Polizei in einem Krankenhaus untergebracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.