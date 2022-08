COBURG. Ein Unbekannter manipulierte am gestrigen Montagnachmittag in einem Waldstück am Coburger Kürengrund an seinem Glied und schreckte damit zwei Mädchen auf. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun nach dem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Kinder liefen zwischen 17 und 18 Uhr gemeinsam auf einem Fußweg in der Nähe des Kürengrundes. Dieser beginnt in der Nähe der beiden Teiche und führt am Lauterbach entlang durch den Wald. Nichtsahnend stellten die beiden Freundinnen den Unbekannten auf einer Bank sitzend fest, wobei dieser Masturbationsbewegungen durchführte. Schnell rannten die Mädchen nach Hause und informierten gemeinsam mit ihren Müttern die Polizei.

Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 18 bis 20 Jahre alt mit schlanker Figur

hatte schwarzes oder dunkelbraunes Haar

bekleidet mit einem schwarzen Oberteil

hatte einen Rucksack und ein Fahrrad dabei

Die Kripo Coburg bittet Zeugen, die am Montagnachmittag in dem beschriebenen Waldstück verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den unbekannten Mann gesehen haben, sich unter der Tel-Nr. 09561/645-0 bei der Coburger Kriminalpolizei zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere an einen Radfahrer und eine Spaziergängerin, die von den beiden Mädchen auf dem Nachhauseweg wahrgenommen wurden.