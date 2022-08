PASSAU. Am Montag (15.08.2022) kam es im Passauer Ortsteil Hacklberg zu einem vollendeten Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter erbeutete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Montag zwischen 10:15 Uhr und 15:20 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Johann-Nepomuk-Straße in Hacklberg verschafft und das komplette Wohnhaus nach Wertgegenständen durchwühlt. Letztlich entwendete der Einbrecher mehrere Perlenketten und –armbänder sowie verschiedenen Goldschmuck.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer am Montag im Bereich Johann-Nepomuk-Straße/Stephanstraße/Am Wimhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.

Veröffentlicht am 16.08.2022, 11:00 Uhr