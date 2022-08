INNERNZELL (LKRS. FREYUNG-GRAFENAU). Am Freitag (12.08.2022) wurde ein 48-Jähriger in Innernzell bei einem tragischen Unfall tödlich verletzt.

Ein 48-jähriger Landwirt wollte am Freitagmorgen gegen 06:15 Uhr eine Kuh in den Stall treiben und wurde dabei von dem Tier massiv gegen ein Metallgitter gedrückt. Die Tochter des Landwirts verständigte die Rettungskräfte, die den Verletzten in ein Krankenhaus nach Deggendorf brachten. Der 48-Jährige erlag später am selben Tag seinen schweren inneren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf Fremd- oder grob fahrlässiges Eigenverschulden konnten nicht festgestellt werden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, POK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 16.08.2022, 10:00 Uhr