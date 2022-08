1606 - Verkehrsunfall durch Ablenkung

B 17 / Graben - FR Norden - Am 12.08.2022, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Lenker die B 17 in nördlicher Fahrtrichtung als er nach eigenen Angaben auf Höhe der dortigen Tankstelle durch lautes Schreien seiner beiden Kinder (beide zwei Jahre alt) im Fahrzeug so abgelenkt wurde, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte daraufhin gegen einen Aufpralldämpfer und durchbrach eine dortige Baustellenabsperrung. Erst nach etwa 150 Metern gelang es ihm sein Fahrzeug in der Baustelle zum Stehen zu bringen. Durch den Aufprall wurde an dem Fahrzeug des Mannes das vordere linke Rad abgerissen. Im Fahrzeug befand sich auch die Frau des Mannes, die zusammen mit ihm und den Kindern mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht wurden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

1607 - E-Bike entwendet: Zeugen gesucht

Stadtbergen - In der Zeit von 09.08.2022 bis 10.08.2022 stellte der Geschädigte sein schwarz-rotes E-Bike der Marke Bergziege am Fahrradabstellplatz der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 ab und versperrte es mit einem Fahrradschloss. Als er es wieder benutzen wollte war es weg. Das Fahrrad hat einen Wert von nahezu 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

1608 - Pkw-Vollbrand

Huisheim - Am Freitagabend (12.08.2022) geriet wegen eines technischen Defekts ein Pkw bei der Herbermühle (Gosheim) in Brand. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem VW Tiguan die Verbindungsstraße zwischen der Stoffelmühle und den Anhauserhöfen.

Da der Pkw-Lenker dringend austreten musste, hielt er sein Fahrzeug gegen 18:20 Uhr auf Höhe der Herbermühle an. Als der 46-Jährige kurze Zeit später zu seinem am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke hintere Reifen brennt. Es entwickelte sich ein Pkw-Vollbrand, welcher durch die alarmierten Feuerwehreinsatzkräfte aus Huisheim und Gosheim gelöscht werden konnte. Der komplett ausgebrannte VW wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

1609 - Katze gerettet

Dillingen an der Donau - Am 12.08.2022 meldete sich eine Frau bei der Polizei und bat um Hilfe, denn aus ihrem Pkw konnte sie eine Katze „miauen“ hören. Nach einigem Suchen konnte die Katze schlussendlich im Motorraum lokalisiert werden. Das Tier konnte sich ohne fremde Hilfe wohl nicht mehr befreien, sodass die Katze zusammen mit einem Mitarbeiter eines Autohauses aus dem Motorraum befreit werden musste. Anschließend wurde die Katze an das Tierheim Höchstädt übergeben.

1610 - Schwerer Verkehrsunfall mit Krad-Fahrer

Merzingen - Am Samstag, den 13.08.2022 gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in Merzingen ein schwerer Unfall. Ein 22-jähriger Kraftradfahrer stürzte schwer und kollidierte nach dem Sturz mit einem entgegenkommenden Traktor. Der Krad-Fahrer befuhr die Ortsverbindungsstraße von Bautenbach in Richtung Merzingen. Am östlichen Ortsrand von Merzingen kam dem Motorradfahrer auf der schmalen Fahrbahn ein Traktor entgegen. Der Krad-Fahrer überbremste sein Kraftrad und stürzte aufgrund dessen alleinbeteiligt ca. 30 m vor dem Traktor. Der Motorradfahrer schlitterte jedoch in Richtung des Traktors und kollidierte mit dem linken Hinterrad des Traktors. Da der junge Krad-Fahrer weder Helm, noch Schutzkleidung trug, verletzte er sich hierbei schwer. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber aufgrund schwerster Verletzungen ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Zur Unfallstelle wurde ein Gutachter hinzugezogen, zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft bei beiden Unfallbeteiligten eine Blutentnahme angeordnet. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang folgen.

1611 - Betrunkener Radfahrer stürzt in Gersthofen

Gersthofen - Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, stürzte in Gersthofen, in der Donauwörther Straße, ein Radfahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Grund für den Sturz wurde schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Mann bekommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1612 - Mit knapp 2 Promille hinter dem Steuer

Rain - Am Samstagnachmittag wurde in der Rainer Innenstadt ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnte deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden, worauf beim Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde sichergestellt.