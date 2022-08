STRAUBING. Volksfestbesucher verletzt sich bei Fahrt in Fahrgeschäft

Am späten Abend des Sonntages kam es in einem Fahrgeschäft im östlichen Bereich des Gäubodenvolksfests zu einem Zwischenfall. Hierbei wurde eine männliche Person leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Straubing hat noch am gleichen Abend die Ermittlungen aufgenommen. Eine erste Überprüfung des Fahrgeschäftes ergab keine Hinweise auf technische Mängel. Ein technischer Sachverständiger wurde in die polizeilichen Ermittlungen mit eingebunden und stellte vor Ort ebenfalls keine technischen Mängel fest.

Die Polizeiinspektion Straubing bittet nun Volksfestbesucher, die Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können, sich mit der Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 in Verbindung zu setzen.