1187. Kontrollaktion in der Autoposer-Szene – Schwabing

In der Nacht von Donnerstagabend, 11.08.2022, auf Freitagmorgen, 12.08.2022, wurde durch die Polizeiinspektion 13 (Schwabing) eine Kontrollaktion im Straßenverkehr auf der Leopoldstraße durchgeführt. Ein Schwerpunkt dieser Kontrolle waren insbesondere technische Veränderungen und Geschwindigkeitskontrollen bei Fahrzeugen, die zur dort auftretenden Autoposer-Szene zählen.

Als Ergebnis der Kontrollaktion wurden drei Fahrzeuge mit nicht zulässigen technischen Veränderungen festgestellt (hauptsächlich Veränderung am Fahrwerk). Darunter war ein 19-Jähriger aus dem Landkreis München, der mit einem Pkw Ford einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde eine technische Veränderung, worüber er keinen Nachweis der Zulässigkeit besaß, festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige wurde eingeleitet.

Weiter wurden elf Fahrzeuge festgestellt, welche die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. Ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München befuhr mit seinem Pkw BMW die Leopoldstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts mit 78 km/h. Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes erwartet den Fahrzeugführer nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1188. Staatsschutzrelevantes Delikt – Fürstenried

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand entwickelte sich am Donnerstagabend 11.08.2022 vor einem Gebäude in Bereich der Boschetsrieder Straße eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen einem 32-Jährigen und einem noch unbekannten Mitarbeiter eines technischen Hausdienstes. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der unbekannte Täter den 32-Jährigen (mit kosovarischer und serbischer Staatsangehörigkeit) rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Dieser wurde dadurch jedoch nicht verletzt.

Der 32-Jährige erstattete wenige Stunden danach eine Anzeige bei einer Polizeiinspektion. Die weiteren (kriminalpolizeilichen) Ermittlungen wegen einer Volksverhetzung werden durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) geführt.

1189. Organisierter Callcenterbetrug; falsche Polizeibeamte; Festnahme eines Abholers - Neuhausen

Am Donnerstag, 11.08.2022, erhielt eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München auf ihrem Festnetzanschluss einen Anruf von einer bislang unbekannten weiblichen Person, welche sich als Polizeibeamtin ausgab.

Diese teilte der Münchnerin mit, dass sich ihre Tochter derzeit in Untersuchungshaft befinde und nur gegen die Zahlung einer Kaution entlassen werden könne. Die Münchnerin durchschaute die Betrugsmasche und lies ihren Ehemann parallel die Münchner Polizei über den Notruf 110 alarmieren. Sie führte währenddessen das Gespräch mit der falschen Polizeibeamtin weiter.

Im weiteren Verlauf simulierte die Münchnerin eine Bargeldabhebung bei ihrer Bank während sie dauerhaft mit der falschen Polizeibeamtin telefonisch in Verbindung stand.

Nachdem die Münchnerin wieder zu Hause war, wurde sie angewiesen das Bargeld an ihrer Haustür an einen angeblichen Angestellten des Amtsgerichts München zu übergeben. Durch die vom Ehemann alarmierten Polizeibeamten konnte der Abholer an der Haustür angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 34-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 34-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen ihn wurde zwischenzeitlich ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei werden auch Zusammenhänge auf ähnliche weitere Taten geprüft.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1190. Einbruch in Wohnung - Gräfelfing

Im Tatzeitraum Freitag, 12.08.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.08.2022, 11:50 Uhr, drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein.

Im Inneren durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten verschiedene Wertgegenstände (Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro). Im Anschluss konnten der oder die unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit flüchten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wem sind im Zeitraum vom 12.08.2022, 20:00 Uhr bis 13.08.2022, 11:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alois-Johannes-Lippl-Straße / Wallfahrerweg / Hans-Cornelius-Straße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1191. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kleintransporter; eine Person schwer verletzt - Milbertshofen

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Moosacher Straße in Fahrtrichtung Milbertshofen und wollte die Einmündung zur Konstanzer Straße geradeaus überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Kreuznach mit seinem Pkw Kleintransporter VW die Moosacher Straße in gleiche Fahrtrichtung. Er benutzte hierbei den rechten von zwei vorhandenen Fahrstreifen und wollte an der Einmündung zur Konstanzer Straße nach rechts in diese abbiegen.

Der 55-Jährige musste während des Abbiegevorgangs seine Fahrt aufgrund Gegenverkehrs auf der Konstanzer Straße verlangsamen, sodass er die Furt für Radfahrer blockierte.

Der 20-Jährige versuchte mit seinem Fahrrad links auszuweichen, blieb jedoch mit dem Vorderrad an der Anhängerkupplung des Kleintransporters hängen und stürzte mit dem Kopf und Oberkörper in die Heckscheibe und weiter auf die Fahrbahn.

Der Radfahrer zog sich dabei mehrere Verletzungen zu (darunter auch Kopfverletzungen) und musste mit dem Notarztwagen in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Der 55-Jährige bleib unverletzt. An seinem Kleintransporter entstand ein mittelschwerer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Moosacher Straße in Richtung Milbertshofen für die Dauer von etwa 45 Minuten gesperrt werden. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1192. Heißluftballon landet in Maisfeld - Haar

Am Sonntag, 14.08.2022, gegen 08:10 Uhr, führte ein 74-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg eine gewerbliche Heißluftballonfahrt mit drei Passagieren, einen 50-Jährigen, einen 40-Jährigen und einen 45-Jährigen, jeweils wohnhaft im Landkreis Ebersberg, durch.

Aufgrund unvorhersehbarer veränderter Wetter- und Windlage musste der 74-Jährige eine kontrollierte Außenlandung in einem Maisfeld parallel zur B304 vornehmen.

Bei der Landung wurde niemand verletzt und der Heißluftballon blieb unbeschädigt.

Zeugen der Landung alarmierten den Polizeinotruf 110. Die eingesetzten Beamten überprüften die Situation und konnten keine Verstöße nach den einschlägigen luftfahrtrechtlichen Vorschriften feststellen. Der Heißluftballon wurde durch den 74-Jährigen selbstständig abtransportiert.

Am Maisfeld entstand ein leichter Flurschaden.