GRABENSTÄTT, Lkr. TRAUNSTEIN. Bei einem Verkehrsunfall auf der St2096 am Samstagmittag, 13.08.2022, erlitt ein 62-jähriger Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Beamte der Polizeiinspektion Traunstein nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Am 13.08.2022 gegen 12:15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die St2096 zwischen Grabenstätt und Übersee. Der Motorradfahrer überholte eine Fahrzeugkolonne, zeitgleich bog jedoch eine in gleiche Richtung fahrende 30-Jährige aus Übersee mit ihrem Pkw nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer frontal in die Seite des Fahrzeuges krachte. Ersthelfer leisteten vorbildliche Erste Hilfe, bis Kräfte des Rettungsdienstes bei der Unfallstelle eintrafen. Der Motorradfahrer verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde schwer verletzt.

Zur Absicherung, Bergung und Fahrbahnreinigung waren ca. 40 Kräfte der Feuerwehr Grabenstätt und Übersee im Einsatz. An Pkw und Motorrad entstanden Schäden von insgesamt ca. 17.000€. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfallanalytisches und technisches Gutachten zur Klärung des Sachverhaltes beauftragt.

Aufgrund des Unfalles bremste der nachfolgende Verkehr und es kam zu einem weiteren Unfall. Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Altötting konnte nicht mehr rechtzeitig mit seinem Motorrad bremsen und fuhr einem Pkw hinten auf. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000€ an Krad und Pkw.