WALDKIRCHEN, GEWERBEGEBIET MANZING, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Über 50.000,- € erbeuteten bisher unbekannte Einbrecher aus einem Verkaufsgeschäft. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die Ermittlungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 13.08.2022, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugriff zu dem Verkaufsraum und den Büros. Hier wurde ein Tresor vorgefunden, welcher gewaltsam geöffnet wurde. Hieraus entwendete sie Bargeld in vorgenannter Höhe. Die Tat dürfte kurz vor Mitternacht gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen waren mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt. Die Täter verursachten auch erheblichen Sachschaden in geschätzter Höhe von mind. 5.000,- €.

Zeugen, die in den späten Abendstunden in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Kfz feststellen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Passau unter Tel. 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, Thomas Plenk, Tel. 09421/868-1410