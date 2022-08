RÖDENTAL, LKR. COBURG. Auf einen Parkplatz eines Discounters im Gemeindeteil Oeslau entwendete eine Diebin am Donnerstagnachmittag die Geldbörse einer 64-Jährigen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, befand sich die 64-Jährige auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in der Oeslauer Straße, als sie von einer Frau nach dem Weg ins Klinikum Eisfeld gefragt wurde. Während des Gesprächs gelang es der Unbekannten, unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der 64-Jährigen zu stehlen. Die Diebin benutzte im Anschluss die Geldkarte für mehrere Zahlungen in den umliegenden Märkten und für eine Abhebung an einem Geldautomaten am Bürgerplatz in Rödental.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

etwa 45 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

schlanke Figur

glatte schulterlange Haare

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum die beschriebene Frau und/oder verdächtige Fahrzeuge in der Oeslauer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.