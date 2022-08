BAMBERG. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckerei am östlichen Stadtrand ein und versuchten dort einen Tresor zu öffnen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagfrüh, 3 Uhr, gelangten die Einbrecher über die gewaltsam geöffnete Schiebetür in den Einkaufsmarkt in der Moosstraße. Dort brachen sie mit einer Kreuzhacke einen Schrank der im Vorraum befindlichen Bäckerei auf und versuchten einen Tresor zu öffnen. Nachdem es ihnen nicht gelang den Tresor zu öffnen, flüchteten die Einbrecher. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagfrüh, in der Moosstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.