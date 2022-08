KIRCHROTH, LKR. STRAUBING-BOGEN, A3 Ri. Regensburg. Auf Höhe der Ortschaft Pillnach sind heute Vormittag gegen 11.00 Uhr 5 Pkws und ein Motorrad aus noch ungeklärter Ursache am Stauende zusammengestoßen. Acht Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein beteiligter Subaru aus dem Saarland hat Feuer gefangen und brannte vollständig aus. Zwei weitere Pkws wurden bei dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Regensburg derzeit teilweise gesperrt. An der Unfallstelle wird aktuell über die Standspur vorbeigeleitet. Eine Ausleitung erfolgt an der Ausfahrt Kirchroth. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Das Stauende geht über die Bundesstraße 20 hinaus. Es wird nachberichtet.

Medienkontakt: Florian Hien, Polizeioberkommissar, Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth

Tel. 09428/94990-0

Veröffentlicht: 12.08.2022, 13.50 Uhr