Verkehrsgeschehen

Unfallflucht auf Friedhof-Parkplatz - Verursacher noch unbekannt

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw beschädigt, der auf dem Friedhof-Parkplatz in der Mechenharder Straße abgestellt war. Möglicher Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Dem Ermittlungsstand nach muss sich der Verkehrsunfall im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr ereignet haben. An dem schwarzen VW Golf des Geschädigten wurde die hintere Stoßstange und das Rücklicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro belaufen. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.

Verkehrskontrolle auf der A3 - Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis - Geringe Mengen Rauschgift sichergestellt

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat am späten Donnerstagabend einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf der A3 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten auch geringe Mengen Rauschgift sicher.

Kurz vor Mitternacht zogen die Beamten am Parkplatz Röthenwald einen litauischen Pkw aus dem Verkehr, der auf der A3 in Richtung Süden unterwegs war. Bei dem 43-Jährigen am Steuer stellen die Polizisten Alkoholgeruch und drogentypische Merkmale fest. Während ein Atemalkoholtest nur einen geringen Wert von unter 0,3 Promille ergab, reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Opiate. Somit erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten auch geringe Mengen Heroin und Amphetamin sicher, die der Beschuldigte auf Nachfrage freiwillig herausgegeben hatte.

Der 43-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Dienstag ist ein Unbekannter in ein Gartenhaus in der Nähe der Mömbriser Straße eingebrochen. Er entwendete verschiedene Gegenstände und entkam mit seiner Beute unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist bislang noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt und bittet um Hinweise.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizei in Alzenau zu melden.

Kennzeichen von Fahrradträger entwendet - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

ALZENAU. Ein Unbekannter hat im Laufe des Donnerstags ein Wiederholungskennzeichen HU-NB15 von einem Fahrradträger entwendet. Dieser war an einem Pkw angebracht, der im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 12.45 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hanauer Straße geparkt war. Offenbar wurde das Kennzeichen samt der Halterung vom Träger abgeschraubt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Mittwochs hat ein Unbekannter einen Pkw offenbar mutwillig beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro verursacht. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen Mini, der im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr gegenüber der Zufahrt zum Campingplatz auf einer eingezeichneten Parkfläche stand. An dem Fahrzeug wurde sowohl die Beifahrertür als auch der rechte hintere Kotflügel verkratzt.

Wer möglicherweise etwas beobachtet hat, das mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Gegenstände von Gartengrundstück entwendet - Zeugen gesucht

KLINGENBERG AM MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag ist bei der Polizeiinspektion Obernburg ein Diebstahl zur Anzeige gebracht worden, der bereits einige Zeit zurückliegen könnte. Laut dem Anzeigenerstatter wurden Gegenstände im Wert von rund 500 Euro von seinem Grundstück entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Anfang Mai und Ende Juli 2022 ereignet haben. Das Gartengrundstück befindet ist unmittelbar am Radweg unweit der Straße "Im Dümpfel" in Röllfeld gelegen. Entwendet wurden in erster Linie Gartenutensilien und Werkzeuge. Vom Täter fehlt bislang noch jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Arbeitsgeräte von Baustelle entwendet - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter mehrere Arbeitsgeräte von einer Baustelle entwendet. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Der Diebstahl muss sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.00 Uhr, ereignet haben. Der Tatort befindet sich an einer Baustelle am Streckkering, wo mehrere Firmen an einem Seniorenwohnkomplex arbeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen die Täter mit Arbeitsgeräten im Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es bereits vor etwa vier Wochen zu einem Diebstahl auf derselben Baustelle gekommen war. Ob ein Zusammenhang mit dem aktuellen Fall besteht, wird derzeit noch geprüft.

Wer in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Baustelle auf eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden ist, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Roller und Fahrräder entwendet - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein Roller- und zwei Fahrraddiebstähle sind im Laufe des Donnerstags bei der Aschaffenburger Polizei zur Anzeige gebracht worden. Die Täter sind bislang noch unbekannt. Daher hoffen die Sachbearbeiter im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Fahrraddiebstahl muss sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr ereignet haben. Es handelt sich um ein grünes Damen-Treckingrad der Marke "Vantana" im Wert von etwa 200 Euro, das an einem Fahrradständer am Dämmer Tor abgestellt und mit einem Schloss gesichert war.

An derselben Örtlichkeit wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 14.45 Uhr, ein hochwertiges, orangefarbenes Herrenmountainbike des Herstellers KTM, Typ Macina Race 291, entwendet. Der Beuteschaden allein in diesem Fall dürfte sich dem Sachstand nach auf rund 3.000 Euro belaufen.

In der Inselstraße, die sich ebenfalls im Stadtteil Damm befindet, wurde im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 09.00 Uhr ein Motorroller vom Hof eines Mehrfamilienhauses entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Piaggio mit grünem Versicherungskennzeichen 574-JJF. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet in allen drei Fällen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Pkw zweimal innerhalb weniger Tage zerkratzt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Seit Anfang August ist ein schwarzer Mercedes in der Scharnhorststraße gleich zweimal von einem unbekannten Täter beschädigt worden. An dem Fahrzeug wurden beide Türen auf der Beifahrertüre zerkratzt. Durch die beiden Sachbeschädigungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.